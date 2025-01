La cantante romana Lili Oder lancia il nuovo singolo “Loop”

Il peso dei propri demoni interiori e il desiderio di resistere nonostante tutto

“LOOP” (etichetta The Lab Music Factory – distribuzione Virgin Music Group), è il nuovo singolo di Lili Oder, già disponibile su tutte le principali piattaforme digitali.

“LOOP” non è solo una canzone, ma un inno a tutti coloro che si sentono intrappolati in una spirale di emozioni e cercano la forza di resistere. Con questo singolo la cantautrice romana esprime il suo stile unico, un mix di influenze dark-pop e liriche personali. Il progetto, come tutta la produzione di Lili Oder vede la supervisione artistica di Franco Iannizzi e il continuo e costante supporto del compositore Daniel Riggione – Seiya e dell’arrangiatore Andrea Salvini – Thago.

Con sonorità dark e introspettive -spiega l’artista- “LOOP” è un viaggio emotivo attraverso il senso di vuoto, il peso dei propri demoni interiori e il desiderio di resistere nonostante tutto. Il brano cattura perfettamente l’essenza del ciclo incessante di cadute e tentativi di risalita, offrendo un’esperienza sonora avvolgente e ricca di intensità. Il testo, potente e crudo, dipinge immagini evocative come “Pesa come un’incudine, è un demone che si avvolge intorno a me”, che si intrecciano con arrangiamenti profondi, caratterizzati da bassi intensi e una voce che alterna fragilità e forza. “LOOP” non è solo una canzone, ma un inno a tutti coloro che si sentono intrappolati in una spirale di emozioni e cercano la forza di resistere.

Il brano sarà accompagnato da un videoclip ufficiale, che promette di amplificare la narrazione visiva del brano, offrendo immagini intense e dal forte impatto emotivo.

Lili Oder è una cantante e autrice romana che sfida le convenzioni della musica italiana, fondendo sonorità dark e introspettive con testi potenti e autentici. La sua voce, unica e versatile, spazia tra registri profondi e melodie emozionanti, creando un’atmosfera che cattura e sconvolge. Dopo anni di dedizione alla musica e un background sorprendente che include una carriera da ingegnere, Lili Oder si presenta al pubblico come una figura fuori dagli schemi, pronta a lasciare un segno indelebile nel panorama musicale.

