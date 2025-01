A Roma, il 31 gennaio e 1° febbraio la masterclass per scovare l’endometriosi

La formazione medica come chiave di volta per riconoscere e trattare in modo efficace l’endometriosi, malattia cronica invalidante, per la quale non esistono percorsi di prevenzione, né cure definitive, e che colpisce una donna su 10. Per accorciare il ritardo diagnostico, che resta in media dai 5 agli 8 anni, e aiutare le donne nei percorsi di cura, è stata organizzata dall’A.P.E., Associazione Progetto Endometriosi – che unisce volontarie affette dalla malattia di tutta Italia -, un’innovativa masterclass per formare i giovani medici sull’utilizzo di strumenti diagnostici fondamentali per scovare la patologia.

Il 31 gennaio e il 1° febbraio 2025, si terrà negli spazi della clinica Balduina Medica il corso professionale sull’”Ecografia per diagnosi di endometriosi”, due giornate di formazione con un programma teorico e pratico molto all’avanguardia, rivolto a ginecologi provenienti principalmente dagli ospedali pubblici del centro-sud d’Italia, con il coinvolgimento di alcuni dei maggiori specialisti della malattia d’Italia. La masterclass è stata organizzata grazie ai fondi del 5×1000 che l’A.P.E. investe dal 2017 in corsi di alta specializzazione dedicati al personale sanitario (ginecologi, ecografisti, psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, infermieri, radiologi e farmacisti) per migliorare concretamente la diagnosi e le cure della malattia “invisibile”.

«Grazie alle donazioni e ai fondi che riceviamo dal 5×1000, che generosamente le persone decidono di destinare all’Associazione Progetto Endometriosi, ed alla preziosa collaborazione di medici professionisti, stiamo cercando di “fare la differenza” per le donne con endometriosi, dando la possibilità a giovani medici provenienti da molte strutture pubbliche di tutto il territorio nazionale, in particolare di alcune regioni del centro e sud che sono dimenticate dalle istituzioni in merito alla cura di questa patologia, di partecipare gratuitamente a corsi di altissimo livello», sottolinea Annalisa Frassineti, presidente dell’A.P.E. «La masterclass di Roma – aggiunge Jessica Fiorini, vicepresidente dell’A.P.E. – è un’opportunità per i ginecologi anche per creare contatti e collaborazioni e dunque aiutare in modo ancora più efficace le pazienti. I medici formati, infatti, sono oggi insufficienti ed hanno quindi liste d’attesa sempre più lunghe».

Il programma del corso, diretto dal Prof. Fiorenzo De Cicco Nardone, ginecologo della Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCSS – Scienze Salute della Donna e del Bambino, vedrà la partecipazione di esperti specialisti in ginecologia, radiologia, tecniche endoscopiche, psicoterapia, per affrontare i variegati aspetti della patologia, che richiede un approccio multidisciplinare. Sarà, ad ogni modo, incentrato sull’utilizzo dell’ecografia transvaginale, uno strumento divenuto indispensabile per la gestione di numerose condizioni patologiche come l’endometriosi e l’adenomiosi. Secondo le nuove linee guida, per riconoscere l’endometriosi ovarica e profonda la diagnosi può essere effettuata solo con l’ecografia e non più con la laparoscopia, come avveniva fino a qualche mese fa.

Attraverso la visione di molte immagini e videoclip, e sessioni live di ecografia in diretta, i partecipanti avranno la possibilità di visionare sullo schermo e mettere a confronto cosa si può osservare con una risonanza magnetica e cosa con un’ecografia transvaginale. Potranno assistere all’esecuzione di numerosi esami ecografici nelle pazienti con endometriosi profonda, con l’obiettivo di apprendere tutta la base teorica e pratica per divenire esperti nella diagnostica ecografica di questa multiforme patologia. Rilevante sarà anche l’intervento di uno psicoterapeuta il quale approfondirà come creare il giusto approccio tra medico e paziente, che soffre di una malattia che può avere importanti risvolti psicologici, essendo le donne spesso non credute nel loro dolore ed essendoci ancora lo stigma del ciclo mestruale doloroso.

Cos’è l’endometriosi? L’endometriosi è una malattia infiammatoria cronica che colpisce in Italia circa il 10% della popolazione femminile in età fertile, anche se i dati sono estremamente parziali e probabilmente sottostimati. I sintomi più diffusi sono: forti dolori mestruali ed in concomitanza dell’ovulazione, cistiti ricorrenti, irregolarità intestinale, pesantezza al basso ventre, dolori ai rapporti sessuali, infertilità nel 35% dei casi. Per una malattia di cui non si conoscono ancora le cause, per la quale non esistono cure definitive né percorsi medici di prevenzione, per limitare i danni che l’endometriosi provoca, è fondamentale fare informazione per creare consapevolezza!

L’A.P.E. è una realtà nazionale che da 18 anni informa sull’endometriosi, nella consapevolezza che l’informazione sia l’unica prevenzione ad oggi possibile.

Per informazioni: A.P.E. – Associazione Progetto Endometriosi

