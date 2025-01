Il The Sense Experience Resort in lista per i World’s Best Awards 2025 di Travel+Leisure

Un gioiello toscano nella lista dei migliori hotel al mondo

Il The Sense Experience Resort, perla della costa maremmana 5 stelle lusso, è in nomination ai presigiosi World’s Best Awards 2025 di Travel + Leisure, una delle classifiche più ambite e autorevoli nel panorama globale dell’ospitalità di lusso. Questo riconoscimento celebra l’impegno del resort nel ridefinire gli standard dell’accoglienza, offrendo un’esperienza unica che combina eleganza, autenticità e un profondo legame con il territorio. Essere candidati a un premio così rinomato sottolinea il ruolo del The Sense Experience Resort come simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo del turismo d’élite. Le votazioni sono aperte fino al 25 febbraio 2025.

Questo prestigioso riconoscimento rappresenta una conferma del costante impegno del The Sense Experience Resort nel ridefinire l’esperienza di soggiorno di lusso, offrendo un connubio impeccabile tra raffinatezza, sostenibilità e la calorosa ospitalità tipica della Toscana. Situato in una posizione straordinaria direttamente sul mare, sul suggestivo Golfo di Follonica, il resort si distingue come meta ideale per viaggiatori esigenti provenienti da ogni parte del mondo. Ogni dettaglio, dai servizi esclusivi alla cura meticolosa degli ambienti, è pensato per creare un’atmosfera unica, capace di fondere armoniosamente il lusso contemporaneo con il fascino intramontabile della natura e delle tradizioni del territorio. Qui, ogni soggiorno diventa un’esperienza memorabile, un viaggio autentico nel cuore della cultura e della bellezza toscana.

Essere nominati nella prestigiosa lista dei World’s Best Awards 2025 di Travel + Leisure rappresenta un traguardo di straordinaria importanza per il The Sense Experience Resort. I premi, infatti, riflettono il giudizio diretto dei lettori, autentici intenditori e appassionati di viaggi, che selezionano e riconoscono le migliori strutture al mondo. Ogni anno, questa illustre classifica celebra le destinazioni e le esperienze che si distinguono per eccellenza, innovazione e qualità superiore dell’offerta, diventando un punto di riferimento imprescindibile per chi cerca il meglio nel panorama globale dell’ospitalità di lusso.

“Questo riconoscimento è un tributo al nostro straordinario Team e alla nostra visione: creare un’esperienza che sia molto più di un semplice soggiorno, ma un viaggio emozionale e autentico,” ha dichiarato Federico Ficcanterri CEO del gruppo Icon Collection. “Invitiamo tutti i nostri ospiti e sostenitori a votarci e contribuire a portare il nostro resort tra i vincitori di questa edizione.”

Fino al 25 febbraio 2025, è possibile esprimere il proprio voto sul sito ufficiale di Travel + Leisure. Partecipare è semplice: basta visitare il link https://wba.m-rr.com/home, selezionare il The Sense Experience Resort e completare la valutazione.