La fotografia attuale mostra un paese nel caos

Piglio, il Gruppo di minoranza “Viviamo Piglio”, chiede le dimissioni del Sindaco Felli e della sua Amministrazione

Il Gruppo di minoranza “Viviamo Piglio” rappresentato in Consiglio Comunale dagli esponenti Roberto Neccia e Domenico Ambrosetti, ha presentato un’analisi chiara e dettagliata, della situazione odierna a distanza di 200 giorni dalle amministrative, mostrando un’attuale stato della cosa pubblica davvero vergognoso a causa della superficialità amministrativa del Sindaco Felli e della sua squadra. In una nota recente il gruppo di minoranza evidenzia, le carenze nei servizi pubblici. “Vi è una situazione dei servizi pubblici disastrosa –si legge nella nota- con la carenza idrica giornaliera, con turnazioni su quasi tutto il territorio, senza che l’amministrazione abbia coscienza piena della situazione. La pubblica illuminazione mostra gravi carenze, con enorme disagio per la cittadinanza ma enorme risparmio solo per il gestore; il servizio smaltimento rifiuti viene controllato esclusivamente dalle interrogazioni di “Viviamo Piglio”. La nota continua chiamando in causa l’Assessore ai Lavori Pubblici Mauro Federici e quello al Bilancio Carlo Appetecchia (rispettivamente nella foto) che secondo la minoranza, non stanno brillando per coerenza e capacità, sollecitandoli affinchè diano delle risposte alla cittadinanza. “All’Assessore ai Lavori Pubblici –continua la nota- domandiamo: Come si gestisce la situazione delle Case popolari in via Trastevere, anche alla luce della sentenza in data 9 dicembre 2024 che condanna il Comune di Piglio anche al pagamento delle spese processuali per circa € 50 mila in totali?; Perché mai i lavori pubblici sono ormai tutti fermi da almeno un anno?; Come mai abbiamo perso il finanziamento di € 480 mila per l’asilo nido?; Come stiamo affrontando il problema di piazza Falcone e Borsellino ormai ridotta ad una pista di pattinaggio?; C’è qualche soluzione per viale Umberto Primo che ormai sembra essere diventato un cantiere costantemente aperto? Al plenipotenziario Assessore al Bilancio, al Patrimonio, al PNNR, alla Transizione digitale, agli Affari Istituzionali, alla ricerca di finanziamenti e alla ricerca di risorse comunitarie, chiediamo il perché di una colpevole assenza del Comune di Piglio per i seguenti bandi: contributi Legge Regionale n.1 del 13/01/2005 attrezzature e mobili per la Polizia Locale; contributi regione per sicurezza in Comune; contributi Regione per raccolta differenziata DET. GO 3378 del 25/03/2024: di quali nuovi ed ulteriori contributi regionali, statuali e comunitari ha usufruito il Comune di Piglio? E come mai lo stesso Assessore non si è ancora dimesso? Aveva minacciato di farlo di fronte al rischio di mancata approvazione del bilancio di previsione entro il 31/12/2024. Siamo a gennaio 2025 e del bilancio nessuna traccia. Dove è finita la sua coerenza professionale? -infine l’affondo del gruppo “Viviamo Piglio”- Fate un favore alla comunità di Piglio, dimettetevi”.