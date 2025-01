Il ricordo di Annetta Passeri

Trevi Nel Lazio, Grazioli: “E’ stata una figura importante degli Altipiani di Arcinazzo negli anni ‘60,‘70 e ‘80”

Appresa tardivamente la notizia della morte di Anna Passeri per tutti Annetta, il Sindaco di Trevi nel Lazio Silvio Grazioli esprime le più sentite condoglianze a tutti i familiari, per la sua scomparsa. “Insieme ai fratelli Memmo e Cesare, -si legge nella nota del Sindaco- è stata uno dei simboli più significativi degli Altipiani di Arcinazzo negli anni ‘60,‘70 e ‘80, che sono poi quelli dello sviluppo edilizio, urbano, turistico, ed economico. Annetta, insieme ai fratelli, ha rappresentato un punto di riferimento per i tanti cittadini, operai, turisti e visitatori del territorio. La stessa si è trovata a confrontarsi con artisti e letterati di fama internazionale, come Stefano d’Arrigo, che ha soggiornato per anni all’hotel San Giorgio, quando era gestito da lei e dal fratello Memmo; tant’ è che nel convegno che si è tenuto nell’autunno del 2015 presso il castello Caetani di Trevi e lo stesso hotel, Annetta ha portato una testimonianza viva e realistica del carattere e della personalità di Stefano d’Arrigo, che è servita agli studiosi per delineare in maniera ancora più appropriata la figura del grande scrittore siciliano. Un altro incontro fondamentale dal punto vista artistico, è stato quello con il celeberrimo pittore della pop art Mario Schifano che tra il finire degli anni ‘70 e gli inizi degli anni ‘80 è vissuto agli Altipiani di Arcinazzo, frequentando in maniera assidua il bar dell’Abetaia (nella foto), allora gestito da Anna Passeri, che lo stesso Schifano chiamava mamma Annetta per l’amicizia e la familiarità che si era creata. Per questo la sua scomparsa rappresenta un vuoto per tutta la comunità, in quanto se ne va con lei una delle ultime protagoniste di quella straordinaria stagione di sviluppo e di prosperità degli Altipiani di Arcinazzo. E questo deve esserci da esempio -conclude il Sindaco Grazioli- per recuperare gli aspetti più significativi ed importanti, che costituiscono la base per un rilancio in forma nuova ed aggiornata di quello sviluppo”.