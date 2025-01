Esteri, Zoffili al bureau OSCE di Helsinki: “Parole d’ordine pace e sicurezza anche attraverso la lotta alla criminalità organizzata”

Il Presidente della Delegazione parlamentare italiana e Rappresentante Speciale per la lotta alla criminalità organizzata OSCE, Eugenio Zoffili ha partecipato alla riunione del bureau allargato dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa che si è tenuta ieri al Parlamento di Helsinki. Al vertice dei leaders dell’Assemblea parlamentare presieduta da Pia Kauma è intervenuto anche il nuovo Presidente in carica della dimensione governativa OSCE, e Ministro degli Esteri della Finlandia, Elina Valtonen, che ha illustrato il programma delineato giovedì scorso a Vienna durante l’apertura della Presidenza finlandese, con riferimento ai conflitti in corso e con un focus sull’Ucraina.

“Sono fermamente convinto che il raggiungimento della pace e della sicurezza passi anche attraverso la lotta alla criminalità organizzata”, ha dichiarato a margine della riunione Zoffili. “La minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dai traffici illeciti non riguarda esclusivamente le zone soggette a conflitti o crisi politiche, ma interessa direttamente anche territori come il nostro. Per questo, il rafforzamento della cooperazione internazionale è fondamentale per garantire sicurezza e stabilità ovunque. Dopo l’approvazione, lo scorso anno all’Assemblea annuale Osce di Bucarest, della mia risoluzione contro la diffusione del fentanyl, stiamo continuando a lavorare a livello interparlamentare per sensibilizzare gli stati membri a promuovere iniziative per prevenire e combattere il traffico di sostanze stupefacenti, e in particolare delle nuove droghe, che uccidono i nostri giovani e tengono in vita le mafie. All’Assemblea Osce di Porto in programma a giugno presenterò un nuovo tema supplementare su una pratica chiave di contrasto alle organizzazioni criminali che, se promossa con convinzione dai parlamentari dei 57 Stati aderenti, contribuirà a colpire la malavita in modo significativo.

Il Presidente Eugenio Zoffili ha inoltre incontrato, presso la residenza della nostra Ambasciata, il nuovo Ambasciatore italiano in Finlandia Nicola Todaro Marescotti: “È stato un incontro molto proficuo, la prima visita parlamentare italiana che ha ricevuto il nostro Ambasciatore. Abbiamo trattato i principali temi di interesse con l’Italia, dalla presenza della comunità italiana alle preziose opportunità di rafforzamento degli scambi commerciali oltre alle interessanti opportunità di cooperazione nel settore della difesa. Centrale anche il tema energetico e dell’ambiente”, ha concluso Zoffili, che ha spiegato: “Qui ci sono 5 impianti nucleari che producono energia pulita e sicura, una buona pratica che farebbe bene anche al nostro Paese”.