MILANO, INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO, DE CORATO: «MIA ASSENZA PER STARE CON FF.OO A GAZEBO IN BUENOS AIRES 250 FIRME PER SOLIDARIETA’ A DIVISE»

Il Deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato, questa mattina al banchetto di raccolta firme milanese in Corso Buenos Aires per solidarietà nei confronti delle Forze dell’Ordine. Al centro l’iniziativa promossa dall’Organizzazione nazionale di Fdi



«Questa mattina non ho partecipato all’inaugurazione dell’anno giudiziario milanese per stare dalla parte giusta e portare la mia totale vicinanza, solidarietà e infinita gratitudine alle Forze dell’Ordine. Ho preso parte, infatti, prima alla raccolta firme di Fratelli d’Italia in favore appunto delle Forze di Polizia al banchetto milanese in Corso Buenos Aires poi, per lo stesso motivo, mi sono recato alla raccolta firme nel Comune di San Donato Milanese in via Libertà. Entrambi i banchetti hanno visto una numerosissima partecipazione dove sono state raccolte centinaia di firme. Al banchetto milanese, inoltre, ho colto l’occasione per ringraziare e salutare personalmente gli uomini della Digos che ancora una volta, di giorno e di notte, feriali e festivi, svolgono un encomiabile lavoro. Noi, a gran voce, diciamo basta aggressioni a coloro i quali rischiano la vita ogni giorno per proteggere il Paese da malavitosi e criminali! Il nostro sostegno alle donne e uomini in divisa è incondizionato senza se e senza alcun ma! Io sarò sempre dalla parte loro».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.