RIETI: I CARABINIERI DENUNCIANO 5 PERSONE PER RISSA

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Rieti, coadiuvati da quelli della locale Stazione, alcune sere fa, hanno sedato una rissa che si era scatenata all’interno di un parcheggio di un noto supermercato della città.

Cinque le persone coinvolte, di cui due di nazionalità extracomunitaria, le quali, dopo essersi offese reciprocamente, hanno iniziato a colpirsi con calci e pugni davanti agli increduli ed attoniti clienti del supermercato che, impauriti, hanno richiesto l’intervento dei Carabinieri tramite il Numero Unico d’Emergenza 112.

Solo l’immediato intervento di due pattuglie dell’Arma ha fatto sì che la lite non degenerasse ulteriormente riportando la calma tra le persone coinvolte nella rissa le quali, fortunatamente, non hanno riportato particolari lesioni. Per tutti è scattata la denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica di Rieti per il reato di rissa.

Sono ancora in corso le indagini da parte dei militari dell’Arma per verificare i reali motivi per cui è scaturita la violenta lite.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.