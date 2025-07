MILANO, RISCHIO SFRATTO PRESIDIO SICET, DE CORATO (FDI): «COMUNE E CSX TOLLERANO ABUSIVI QUALI ‘LEONKA’-‘LAMBRETTA’ E NIENTE AIUTI A FAMIGLIE IN GRAVI DIFFICOLTA’»!

Milano, 07 Luglio 2025 – «Leggo che domani è prevista l’esecuzione di uno sfratto in via Pier Luigi da Palestrina 9 a Milano nei confronti di due famiglie davvero in difficoltà, peraltro, con minori, un invalido e una persona anziana gravemente ammalata. Ancora una volta, dal Comune (al momento), non è arrivato nessun segnale. Palazzo Marino e tutto il Centrosinistra milanese, però, da anni tollerano sia gli anarchici del Centro Sociale ‘Il Leoncavallo’ attualmente ancora nello stabile di via Watteau 7 ed a breve si dovrebbero spostare in una struttura Comunale che quelli del Centro Sociale ‘Lambretta’ ai quali, Sindaco e Giunta, hanno già assegnato uno stabile del Comune in via Rizzoli 13/a. Queste sono le vere priorità e risposte all’emergenza abitativa di Sala, Bertolè e del Centrosinistra a Milano non quelle di aiutare le Famiglie e le persone davvero in difficoltà. E’ una vergogna! Il Sindacato Inquilini Casa e Territorio dovrebbe (Sicet), inoltre, dovrebbe fare le identiche battaglie e denunce anche nei confronti di tutti quegli abusivi che occupano le case popolari, in città, che sono parecchi».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.