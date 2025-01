Fondi Contrattuali per gli Enti Locali: il saluto del Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Quadrini,  all’incontro UILFPL

“I fondi contrattuali non sono solo un’opportunità economica, ma una risorsa fondamentale per garantire l’efficienza e la qualità dei servizi offerti dai nostri enti locali.” Con queste parole, il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha introdotto il suo intervento durante l’incontro organizzato dalla UILFPL di Frosinone dal titolo “Enti locali e Fondi contrattuali”, svoltosi oggi presso la sede provinciale in piazza Gramsci. L’incontro ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti delle istituzioni locali, sindacali e dei lavoratori pubblici.

Intervenuto su delega del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, il Presidente del Consiglio Provinciale ha portato il saluto dell’intero Consiglio, sottolineando l’importanza di una corretta gestione delle risorse destinate ai fondi contrattuali, che rappresentano una leva essenziale per il miglioramento delle condizioni di lavoro e dei servizi pubblici. “Oggi siamo chiamati a discutere di come le risorse economiche, se correttamente distribuite, possano non solo tutelare i diritti dei lavoratori, ma anche migliorare i servizi che quotidianamente offriamo ai cittadini. È nostro dovere, come amministratori pubblici, garantire che questi fondi vengano utilizzati in modo trasparente, equo e produttivo,” ha affermato Quadrini.

Il tema dei fondi contrattuali riveste una particolare importanza in un periodo in cui gli enti locali, spesso in difficoltà per la scarsità di risorse, devono garantire la qualità dei servizi essenziali come la sanità, la scuola, i trasporti e la sicurezza. Inoltre, una gestione ottimale di questi fondi è fondamentale per garantire equità salariale e una crescita professionale dei dipendenti pubblici, che sono la spina dorsale del buon funzionamento delle amministrazioni locali.

Il Presidente del Consiglio Provinciale ha anche colto l’occasione per ringraziare il segretari nazionale, regionale e generale della UILFPL, presenti all’incontro, per il loro costante impegno e per l’importante lavoro che svolgono nella difesa dei diritti dei lavoratori pubblici. “Un ringraziamento particolare va al segretario nazionale, la dott.ssa Rita Longobardi, per la sua eccelsa attenzione al nostro territorio e non solo, a tutto il territorio nazionale. Ringrazio la segretaria regionale, la dott.ssa Irene Meloccaro, e il segretario generale della UILFPL di Frosinone, Maurizio Palombi, per aver promosso questo momento di confronto, che è essenziale per migliorare la nostra capacità di gestione delle risorse pubbliche e di costruire un futuro più giusto e sostenibile per tutti,” ha aggiunto Gianluca Quadrini che ha voluto ringraziare Pierluigi Scaccia per la sua costante e preziosa attenzione nei confronti dell’ente, degli uffici e dell’intero ambito lavorativo provinciale.

La dedizione e l’impegno con cui svolge il suo ruolo sono fondamentali per mantenere un dialogo costruttivo e collaborativo tra le istituzioni e i lavoratori, contribuendo in modo significativo alla crescita e al miglioramento dei servizi offerti dalla nostra Provincia.

L’incontro ha visto un ampio dibattito sulle modalità di utilizzo dei fondi contrattuali, con interventi da parte di esperti del settore che hanno messo in evidenza la necessità di rafforzare la collaborazione tra enti locali e sindacati per garantire una gestione più efficiente e mirata delle risorse disponibili.

Il Presidente del Consiglio Provinciale ha concluso il suo intervento con un appello all’unità e alla collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti. “Solo unendo le forze – ha concluso Quadrini – possiamo assicurare che i fondi pubblici vengano utilizzati al meglio, per sostenere il lavoro pubblico e per migliorare i servizi che sono essenziali per la nostra comunità.”