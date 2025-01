PNRR riqualificazione impiantistica sportiva quartiere Città giardino: sostituita la copertura dell’impianto per il tennis

Il Settore V Lavori Pubblici del Comune di Rieti informa che la ditta incaricata sta ultimando i dettagli della nuova copertura dei campi da tennis di via Duprè Theseider. L’intervento è parte del progetto di rigenerazione urbana finanziato con fondi PNRR con la somma di 1.400.000€ che prevede, oltre al rifacimento dei campi esterni e coperti, il rifacimento della copertura campi e il rifacimento della copertura degli spogliatoi per la struttura dedicata al tennis, quanto già realizzato sia al Pala Cordoni, ovvero il nuovo parquet, il nuovo riscaldamento a terra, l’efficientamento energetico, l’adeguamento della copertura, e la nuova attrezzatura, sia alla Piscina Comunale con la nuova recinzione, la nuova zona verde, la nuova pavimentazione e l’eliminazione delle barriere architettoniche.

L’Assessore ai Lavori Pubblici Claudia Chiarinelli:

“L’intervento che stiamo portando a compimento sugli impianti sportivi del quartiere Città Giardino, che segue quello di circa 2 milioni e 100 mila euro concluso alla Stadio Raul Guidobaldi, testimonia l’attenzione che questa Amministrazione pone su questo settore. Importante perché offre ai cittadini strutture per la pratica sportiva efficienti e moderne nelle quali possono svolgere le loro attività tanto i professionisti che danno lustro alla nostra città, tanto giovani e meno giovani che grazie a tali servizi possono prendersi cura del loro benessere psico-fisico. Ma non bisogna sottovalutare gli effetti positivi anche per l’economia e il turismo cittadino degli eventi che queste strutture rendono possibili, come ci hanno dimostrato in estate l’amichevole dell’A.S. Roma allo stadio Manlio Scopigno o il continuo interesse che l’atletica leggera convoglia su Rieti, facendone uno dei punti di riferimento per quello sport a livello nazionale. Un lavoro di squadra per il bene di Rieti che coinvolge il Sindaco e la Giunta, ma anche tutti i tecnici che lavorano e si impegnano senza apparire e che voglio ringraziare.”