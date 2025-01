Il Presidente del Consiglio Provinciale Quadrini, rende omaggio al Maresciallo Capo Simone Cola: “Un Eroe che ha sacrificato la sua vita per la pace”

Nella mattinata di ieri, il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, presso il comune di Ferentino, ha partecipato in rappresentanza dell’ente, su delega del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, alla cerimonia di commemorazione del Maresciallo Capo Simone Cola. L’evento, al quale hanno partecipato le autorità civili, militari e religiose, si è aperto con la deposizione di una corona sulla tomba del Maresciallo presso il cimitero comunale, seguita dalla celebrazione della Santa Messa presso il Duomo di Ferentino. La giornata si è conclusa con un momento di riflessione e ricordo nell’Aula Magna dell’Istituto San Martino Filetico.

Il Maresciallo Capo Simone Cola, tragicamente deceduto il 21 gennaio 2005, è stato un esempio straordinario di coraggio e dedizione. Durante la Missione “Antica Babilonia” in Iraq, Cola ha perso la vita mentre svolgeva un volo di ricognizione a bordo di un elicottero nei cieli di An Nassiriya, colpito da un colpo d’arma da fuoco mentre supportava un’operazione delle forze italiane sul terreno. La sua morte, in servizio al fianco dei suoi commilitoni, ha rappresentato un sacrificio immenso per la pace e per l’onore del nostro Paese.

“Il sacrificio del Maresciallo Capo Simone Cola non può essere dimenticato. – afferma Quadrini. Oggi, rendiamo omaggio a un eroe che ha messo la propria vita al servizio della nostra Nazione e dei suoi ideali di pace e solidarietà. La sua dedizione, il suo coraggio e la sua passione per il dovere sono un esempio per tutti noi. La memoria del Maresciallo Cola, così come quella di tutti i caduti in missione, deve rimanere viva e forte nelle generazioni future. È nostro dovere ricordare e onorare chi ha dato la vita per la nostra libertà.”

Nel 2006, su proposta del Ministero della Difesa, Simone Cola è stato insignito della “Croce d’Onore alle vittime di atti di terrorismo” per il suo sacrificio. Nel 2021, gli è stata concessa la “Medaglia d’Oro per le Vittime del Terrorismo alla Memoria”, che è stata consegnata alla famiglia dal Prefetto di Frosinone, Dott. Ernesto Liguori, presente insieme alle istituzioi alla commemorazione.

La cerimonia di oggi ha avuto un forte significato simbolico, celebrando il coraggio e l’eroismo del Maresciallo Capo Simone Cola, ma anche il ricordo e la riconoscenza di un intero Paese per il sacrificio di coloro che, lontani dalla propria terra, hanno dato la vita per il bene comune.