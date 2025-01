Una giornata intensa in onore di San Sebastiano Martire

Olevano Romano, Viti: “E’ stato un onore ospitare questa giornata, un ringraziamento a tutti i partecipanti”

Grande partecipazione per la 37a edizione dei festeggiamenti in onore di San Sebastiano che ha coinvolto la cittadinanza ed i paesi limitrofi, con la partecipazione del Sindaco Umberto Quaresima e il Comandante della Polizia Locale Walter Duca, la celebrazione religiosa è stata presieduta dal Vescovo Diocesano Tivoli-Palestrina S.Ecc.za Mons. Mauro Parmeggiani. La giornata è stata ricca di momenti, che hanno permesso di conoscere meglio la città, la sua storia e le sue tradizioni, con le visite guidate nel centro storico ed una curata degustazione enogastronimica che ha fatto esaltare l’eccellenze del territorio ed alcune etichette del Vino Cesanese. “Con orgoglio -ha commentato il Vice Sindaco la dott.ssa Silvia Viti- abbiamo ospitato la 37^ Festa della Polizia Locale in onore di S.Sebastiano. Un percorso iniziato da settimane che si è concluso con un’intensa giornata di appuntamenti. Un ringraziamento agli agenti del comando di Polizia Locale di Olevano Romano per aver organizzato tutto insieme all’Associazione Polizia Locale Comandi del LAZIO, grazie all’On. Luciano Ciocchetti per aver portato il suo contributo unito a quello del Vescovo Mons Mauro Parmeggiani, agli sponsor, al centro anziani, ai Carabinieri e Associazione Carabinieri in Congedo ed alla Strada del Vino Cesanese per la degustazione”.