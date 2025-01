Lisbona romantica: i punti panoramici più suggestivi per innamorarsi

Dalla magia del Miradouro de Santa Catarina al fascino del Castelo de São Jorge, ecco gli scorci imperdibili per celebrare San Valentino.

Le coppie di innamorati e non solo trovano in Lisbona una delle mete più affascinanti e vivaci d’Europa: merito della sua posizione vicino al mare, dei suoi monumenti che portano indietro nel tempo, delle atmosfere rilassate e anche dei meravigliosi punti panoramici, i celebri miradouro, Proprio i belvedere caratterizzano diversi quartieri e sono vere e proprie attrazioni, offrendo suggestioni uniche. Vale la pena ritagliarsi il giusto tempo per scambiarsi promesse d’amore incorniciati da panorami mozzafiato. E per continuare a sognare si può scegliere di soggiornare in uno dei cinque Heritage Hotels, strutture di charme gestite da famiglie portoghesi dove si coniugano perfettamente tradizione e modernità che per l’occasione offrono una bottiglia di Moët et Chandon e una sorpresa in camera all’arrivo.

Lisbona può a ben ragione considerasi una delle città più romantiche d’Europa, ricca com’è di scorci suggestivi, di colori sfumati come in una tela, di atmosfere uniche date anche dalle struggenti note del fado che accompagno le serate più incantevoli. Per respirare tutta questa magia la capitale portoghese diventa meta ambita per le coppie di innamorati che vogliano trascorrere un San Valentino oltreconfine. Tra i must da non perdere quando si viaggia con la propria dolce metà, oltre ai luoghi più iconici tra cui figurano la Baixa, l’Alfama, il Castello di Sao Jorge, Praca do Conmercio, il Monastero dos Jeronimos e la Torre di Belem, ci sono i famosi miradouro, ovvero i belvedere panoramici che offrono vedute mozzafiato di Lisbona dall’alto. La città, infatti, si sviluppa su sette colli e ha avuto origine dalla collina del Castelo de Sao Jorge, per arrivare ad occupare le valli e le alture circostanti e ad essere considerata oggi, anche per questa sua prerogativa delle alture con vedute spettacolari, una delle più vibranti capitali europee.

Il Castelo de Sao Jorge svetta dando il benvenuto a tutti i visitatori con i suoi bastioni: conta 11 torri e 2 cortili interni, e dal suo belvedere si ammira una vista che lascia a bocca aperta, soprattutto al tramonto. A due minuti a piedi dal castello, passando per Beco e Rua do Recolhimento, si arriva ad un minadouro inaugurato nell’aprile 2017 per riqualificare il Giardino del Recolhimento, nella zona storica del Castello. Il belvedere omonimo offre una superba veduta sul fiume Tago, che si può immortalare bene grazie all’installazione a forma di diamante che richiama non solo a posare per le foto ma anche a contemplare i dintorni rilassandosi.

Il quartiere di Alfama è quello che racchiude la vera anima di Lisbona, grazie alle sue casette arroccate sui vicoli in pendenza, al diramarsi di viuzze, scale, piazze e ai piccoli giardini che si alternano ai locali dedicati al fado: qui si trova il Miradouro di Santa Luzia, avvolto in un abbraccio di azulejos bianchi e blu e da un pergolato arricchito da bellissime bouganville, una meraviglia nella meraviglia inserito com’è in un contesto unico, perfetto per scambiarsi promesse d’amore. Poco più avanti si arriva al Miradouro das Portas do Sol, che deve il suo nome ad una delle antiche porte d’accesso alla città. La sua ampia visuale permette scatti che abbracciano i tetti colorati, il fiume Tago, il Monastero di Sao Vincente de Flora e la cupola di Santa Engracia. Tra i luoghi più frequentati dai visitatori c’è l’Elevador de Santa Justa, che collega il quartiere la Baixa al Chiado: si tratta di un’ascensore in ferro battuto adornato da splendidi archi neogotici, il cui punto di arrivo in Rua do Carmo offre una veduta panoramica sul centro di Lisbona e non solo, particolarmente romantica di notte. Molto amato dai cittadini è il Miradouro de Santa Catarina, poiché vi troneggia un’immensa statua che rappresenta un gigante della mitologia greca, l’Adamastor: a differenza di altri belvedere, qui si respira un’atmosfera più rilassata e si incontrano studenti, musicisti, intellettuali, artisti di strada e liberi professionisti in un salotto open air, in cui il panorama abbraccia l’estuario del Tago, il ponte 25 aprile e i tetti di tutto il quartiere di São Paulo. Particolare è il Miradouro de Sao Pedro de Alcantara, nel Barrio Alto, perchè costruito da due livelli, entrambi abbelliti da graziosi giardini: al livello superiore si trova un pannello formato da azulejos indicante tutti i punti di interesse visibili, a quello inferiore la terrazza alberata offre la possibilità di rilassarsi allietati da una fontana, tra panchine e un monumento ad Edoardo Coelho.

Nel punto più alto del centro di Lisbona si trova il Miradouro da Nossa Senhora do Monte, celebre anche per essere una delle mete più frequentate dai tour in tuk tuk. In posizione privilegiata sull’estuario del Tejo c’è invece quello de Santo Amaro, sicuramente meno affollato cosi come il Miradouro do Parque Eduardo VII, in cima al parco più centrale della città. Altri scorci panoramici particolarmente suggestivi sono quelli che si possono ammirare dal tetto curvo del Museo MAAT, dall’Amoreiras 360° Panoramic View posto al centro commerciale Amoreiras, dall’Arco da Rua Augusta che si affaccia su Praca do Comercio mentre a Belem il monumento Padrao dos Descobirmentos offre la veduta panoramica migliore della zona. Immancabile anche l’esperienza dall’edificio più alto di Lisbona, la Torre Vasca da Gama, il cui panorama si può godere anche dalla cabina della funivia che passa parallela alla riva del fiume.

Quando si pensa di visitare Lisbona si deve trovare la giusta dimensione anche per quel che riguarda il soggiorno, e le coppie che sono in cerca di atmosfere particolarmente romantiche possono scegliere tra i cinqie Heritage Hotels, strutture di charme nel centro storico dove tradizione e modernità si coniugano perfettamente. Gestiti da famiglie locali si presentano con ambienti esclusivi realizzati da architetti portoghesi.

Gli Heritage Hotels

AS JANELAS VERDES – L’hotel As Janelas Verdes (ossia “finestre verdi”) è ubicato accanto al National Ancient Art Museum in un piccolo palazzo di fine Ottocento, ed offre un’atmosfera romantica e accogliente. Qui trovò ispirazione anche Eça de Queirós, uno dei più famosi romanzieri portoghesi; la memoria della sua presenza rivive nei tanti oggetti d’arte sparsi per le stanze, nei libri, nei dipinti e negli oggetti che riportano con la fantasia ad altre epoche. Tutte le camere sono soleggiate e vivaci, il Tago è a un passo, in primavera la giornata inizia con un meraviglioso breakfast servito nel giardino, mentre vi godete la tranquillità della Lisbona di un tempo.

Prezzi per la camera doppia a partire da 179,00 euro inclusa la prima colazione.

HOTEL BRITANIA ART DÊCO – Situato in un palazzo progettato negli anni Quaranta del secolo scorso dal famoso architetto portoghese Cassiano Branco, è un hotel per molti versi unico che assomiglia molto a un club esclusivo. È stato restaurato valorizzando il suo stile originale Art Déco, così da affiancare all’ambiente che richiama la squisita atmosfera originale d’epoca, le comodità e il comfort richiesti oggi a un hotel d’alto livello. Le camere sono spaziose e dai colori caldi, arredate con splendidi mobili classici; i bagni, originali, sono in marmo, restaurati fin nel minimo dettaglio.

Prezzi per la camera doppia a partire da 167,00 euro compresa la prima colazione.

HOTEL LISBOA PLAZA – A due passi da Avenida da Liberdade, è un “classico” tra i migliori hotel della capitale portoghese. La decorazione di interni è stata recentemente rinnovata dall’architetto Sofia Duarte Fernandes in uno stile leggero molto portoghese, mantenendo l’impronta classica e lo spirito famigliare. Alcuni particolari accennano alla moda dell’epoca dell’apertura dell’hotel negli anni Cinquanta e motivi etnici vivacizzano i nuovi tendaggi. Nella metà delle camere sono stati recuperati i pavimenti di parquet originali, mentre nuove moquette sono state collocate nell’altra metà per soddisfare le varie esigenze degli ospiti.

Prezzi per la camera doppia a partire da 155,00 euro compresa la prima colazione.

SOLAR DO CASTELO – Durante la seconda metà del XVIII secolo venne costruita una bella casa signorile all’interno delle mura del castello di San Giorgio, sul terreno dove un tempo sorgevano le ex cucine del Palazzo Alcacova. Ecco perché è ancora conosciuto con il nome di Palacete das Cozinhas (“Palazzo della Cucina”). La struttura unisce elementi dello stile razionalista di Pombal (i sobri infissi delle finestre e dell’entrata principale) con altri che esprimono maggiore libertà. Il palazzo, classificato come edificio storico, è stato trasformato in hotel e riportato agli antichi splendori grazie a un design contemporaneo di alta qualità.

Prezzi per la camera doppia a partire da 250,00 euro compresa la prima colazione.

HERITAGE AVENIDA LIBERDADE – L’ultimo nato della catena Hoteis Heritage Lisboa si trova sul corso principale, Avenida da Liberdade. Il suo design porta la firma di Miguel Câncio Martins, architetto portoghese celebre per il proprio lavoro in locali mitici come il Buddha Bar o il Thiou a Parigi, lo Strictly Hush a Londra e il Man Ray a New York. L’aspetto esterno del palazzo è stato lasciato inalterato, mentre gli interni si ispirano alle residenze urbane della borghesia portoghese. Le camere sono in pieno equilibrio tra tradizione e modernità e presentano uno stile personalizzato. Nella lobby Câncio Martins ha creato un’atmosfera che richiama la “way of life” portoghese, di nuovo in bilico tra passato e futuro. Obiettivo: ideare uno stile che affondi le proprie radici nell’identità lusitana e lisboeta.

Prezzi per la camera doppia a partire da 195,00 euro compresa la prima colazione.

Hotel As Janelas Verdes – Rua Janelas Verdes 27, Lisbona, tel. +351/21/3968143

Heritage Av. Liberdade – Avenida da Liberdade 28, Lisbona, tel. +351/21/3404040

Hotel Britania – Rua Rodrigues Sampaio17, Lisbona, tel. +351/21/3155016

Hotel Lisboa Plaza – Tv. Salitre/Av. Liberdade, Lisbona, tel. +351/21/3218218

Hotel Solar do Castelo – Rua das Cozinhas 2 (ao Castelo), Lisbona, tel. +351/21/8806050

Hoteis Heritage LisboaTel: +351 213 218 200 e-mail: heritage.hotels@heritage.ptsito: www.heritage.pt