La città omaggia il dott. Lorenzo Giannuzzi

Fiuggi, Con Palazzo Fiuggi, torna il prestigio a livello internazionale

Domani mattina alle 11:30 presso l’aula consiliare del Comune si svolgerà la cerimonia per il conferimento della cittadinanza benemerita al dott. Lorenzo Giannunzi (nella foto), quale gratitudine per aver reso “Palazzo Fiuggi” tra le più moderne e prestigiose Medical SPA al mondo. Il turismo legato al mondo delle spa, è il settore trainante del turismo fiuggino, la creazione di una struttura altamente qualificata quale Palazzo Fiuggi, rende maggiormente attrattiva la cittadina termale con notevoli risvolti positivi, come sottolineato dallo stesso dott. Giannuzzi: “Con Palazzo Fiuggi ho coronato un sogno che avevo da quando dirigevo l’allora Palazzo della Fonte per conto di Sir Charles Forte. Palazzo Fiuggi è un luogo unico, per la qualità dell’acqua ma anche dell’aria, e per la bellezza di un ambiente privo di insediamenti industriali, che si trova a 700 metri sul livello del mare. Il concetto su cui lavoriamo è quello del retreat, con una spa medicale di eccellenza per i trattamenti medicali e per l’ospitalità. La struttura è incredibile, dispone di nove ettari di parco, e la ristorazione gode della presenza dello chef Heinz Beck, un grande plus per piacere e gusto. In più c’è la centralità della posizione: Fiuggi può diventare un hub per visitare l’Italia tra Roma e Napoli. Insomma un contesto di lusso già capace di conquistare una clientela alto-spendente italiana e internazionale”.