Su via Borsellino in corso i lavori per la realizzazione dei nuovi marciapiedi

Il Settore V Lavori Pubblici del Comune di Rieti informa che su via Paolo Borsellino è partito il cantiere previsto nel progetto PNRR “Riqualificazione viabilità Lotto 3”, finanziato per un importo di € 5.000.000. Nell’ambito di questa azione dedicata alla zona direzionale del quartiere Città Giardino, che prevede nuovi marciapiedi, riqualificazione delle strade, abbattimento delle barriere architettoniche, e valorizzazione delle aree verdi, sono in corso gli interventi anche nell’area di piazza Marconi – via Dei Flavi e via Verani, a cui a breve seguiranno largo Bachelet, largo Santa Barbara, via della Molina, via delle Mimose, via dei Tigli, via degli Elci, via dei Lauri, via delle Ortensie, via delle Orchidee, via Falcone, via dei Gerani, via dei Pini, via dei Mirti e via degli Olivi.