Rieti: I CARABINIERI ARRESTANO L’AUTORE DI due furti perpetrati a danno di negozi del centro storico

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Rieti hanno arrestato in flagranza di reato un trentaduenne per furto aggravato.

L’arresto è stato eseguito nel corso di uno dei servizi di controllo del territorio predisposti in relazione ad alcuni furti che, nelle ultime notti, si sono verificati nel centro urbano cittadino a danno di esercizi commerciali da cui veniva asportato denaro in contanti, contenuto nelle casse, e vari beni materiali.

A seguito della preoccupazione espressa dai titolari dei negozi depredati che, oltre a far fronte alle perdite economiche direttamente riconducibili ai beni trafugati, hanno dovuto sostenere ulteriori spese per il ripristino degli infissi di volta in volta forzati per riuscire a guadagnare l’accesso nei locali, il Comando Provinciale dell’Arma reatina ha disposto una ulteriore intensificazione dei servizi preventivi notturni svolti da personale in uniforme e da altri militari in abiti civili.

In particolare l’odierno arrestato è stato sorpreso dai Carabinieri all’interno di un bar di via Cintia, in cui era riuscito ad accedere forzando l’ingresso posteriore, mentre stava tentando di aprire il registratore di cassa con l’intento di prendere il denaro lì contenuto.

Nonostante un tentativo di fuga, è stato immediatamente bloccato e dichiarato in stato di arresto.

Gli accertamenti effettuati nell’immediatezza a suo carico hanno consentito di accertare che l’uomo, poco prima di forzare la porta del bar, aveva tentato un altro furto a danno di una pizzeria poco distante.

Al termine delle rituali incombenze svolte presso la Caserma di viale de Juliis, su disposizione del Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Rieti immediatamente informato di quanto accaduto, il trentaduenne è stato accompagnato presso la sua abitazione dove è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Sono in corso ulteriori indagini sul conto dell’interessato per verificare il suo eventuale coinvolgimento anche negli altri furti che, nei scorsi giorni, con le medesime modalità di quelli di stanotte, si sono verificati a danno di altri esercizi commerciali reatini.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.