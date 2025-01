MILANO, DE CORATO (FDI): «MENTRE CONDANNANO AVVOCATI NAVALNY IN CITTA’ C’E’ CHI CONVOCA CONVEGNI A PAGAMENTO DI SOSTEGNO A PUTIN

DISGUSTOSO E ABERRANTE»! L’evento pro-Putin che si terrà domenica 28/01/2025 al

Teatro Oscar di Milano con un contributo di euro 10,00

«Nonostante in Russia il tribunale della citta’ di Petushki ha condannato tre avvocati che hanno difeso il defunto leader dell’opposizione Alexei Navalny a pene che vanno dai 3 anni e 5 mesi a 5 anni e 5 mesi di carcere, e anche la Corte Penale internazionale dell’Aja abbia

accusato, nei mesi scorsi, Putin per aver deportato migliaia di bambini ucraini in Russia c’è ancora chi a Milano organizza convegni pro-Putin affermando “la Russia non è nostra nemica”. Dopo migliaia di morti da febbraio 2022 ad oggi e nonostante questi continui attacchi da Mosca soprattutto verso le infrastrutture energetiche e sugli impianti ucraini con decine e decine di missili trovo disgustoso e aberrante che ci sia chi, in Italia ed in particolare a Milano, abbia il coraggio e la sfacciataggine di continuare a sostenere Putin promuovendone addirittura convegni in sua difesa il cui accesso è vincolato ad un contributo economico di 10 euro».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.