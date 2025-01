Icon Collection lancia il progetto “PEOPLE” e dà il via ai Recruiting Days

Un nuovo modello rivoluzionario di formazione e fidelizzazione che mette le persone al centro

Icon Collection, protagonista dell’hospitality di lusso, presenta PEOPLE, un’iniziativa innovativa per valorizzare il personale e costruire insieme un futuro condiviso. Al centro del progetto c’è l’introduzione del concetto di TIL, un sistema di programmi di apprendimento personalizzati progettati per rispondere alle esigenze specifiche di ciascun individuo e migliorare l’efficacia della formazione. Questa iniziativa rappresenta un passo avanti significativo verso la creazione di un ambiente di lavoro che promuove lo sviluppo professionale e personale, rispondendo alle aspettative di una nuova generazione di lavoratori.

PEOPLE è molto più di un semplice programma di gestione del tempo o di formazione. È un autentico percorso esperienziale, progettato per ispirare, coinvolgere e valorizzare ogni collaboratore. Al centro del progetto c’è l’essenza stessa di Icon Collection: collaborazione, crescita e inclusione.

Attraverso attività stimolanti – dai lavori di gruppo agli esercizi creativi, passando per momenti di ascolto attivo e condivisione – il progetto mira a creare un senso di appartenenza autentico, rafforzando il dialogo e la partecipazione attiva. Ogni esperienza è pensata per celebrare la diversità individuale, promuovendo contributi creativi in un ambiente accogliente e privo di giudizi.

In questo scenario di innovazione e valorizzazione del talento, il Gruppo Icon Collection dà il via ai Recruiting Days, un’occasione straordinaria per chi sogna di far parte di un team d’eccellenza e costruire una carriera all’insegna della passione e della crescita professionale. Questi eventi rappresentano una porta aperta verso un mondo di opportunità, dove talento, determinazione e voglia di mettersi in gioco trovano la loro giusta valorizzazione in un ambiente dinamico, inclusivo e orientato al futuro.

Le giornate di selezione si terranno:

31 gennaio e 17 febbraio 2025 presso il Park Hotel Marinetta (Bibbona, LI) anche per le posizioni disponibili al Relais Antico Podere San Francesco e al Borgo Verde (Vada -Rosignano Marittimo, LI)

7 febbraio e 26 febbraio 2025 al The Sense Experience Resort (Follonica, GR)

al (Follonica, GR) 21 febbraio 2025 all’Hotel Botticelli (Firenze)

Ogni sessione si svolgerà in slot programmati: Slot 1: ore 10:00, Slot 2: ore 12:00, Slot 3: ore 14:30, Slot 4: ore 15:30. Le opportunità lavorative includono ruoli come: Manutentori, Facchini, Commis di sala, Commis di cucina, Chef de rang, Hostess, Cuochi, Camerieri/baristi, Receptionist, Guest Relation e Housekeeper.

Per candidarsi, è possibile inviare il proprio curriculum vitae attraverso i siti web degli hotel (www.hotelmarinetta.it/careers/ e https://www.thesenseresort.it/lavora-con-noi/) o inviare una candidatura alla sezione carrers del sito Icon Collection (https://iconcollection.it/lavora-con-noi/)

“Con PEOPLE vogliamo andare oltre il concetto tradizionale di formazione reinventando il modo in cui lavoriamo insieme,” afferma Federico Ficcanterri, CEO di Icon Collection. “Crediamo fermamente che il rispetto, l’ascolto e la valorizzazione delle persone siano i pilastri per affrontare con successo le sfide del futuro e i Recruiting Days sono un’estensione naturale di questa visione: un’occasione per scoprire nuovi talenti e costruire insieme un futuro straordinario.”

A rendere questo viaggio ancora più straordinario è il supporto di esperti di altissimo livello, come Alessandro Guidi (specialista in trasformazioni organizzative), Federica Colonna (esperta in narrazione e comunicazione) e Pierre Houben (pioniere dei sistemi di governance dinamica).

Con PEOPLE, Icon Collection si conferma apripista nell’innovazione aziendale, creando ambienti lavorativi che valorizzano le persone e promuovono la formazione continua. Questo progetto non solo innalza gli standard del settore, ma delinea una nuova visione per un’hospitality che guarda al futuro con coraggio e determinazione.

Icon Collection

È una società di consulenza del gruppo imprenditoriale Ficcanterri, nata nel 2019, che si occupa di gestire in maniera sinergica una serie di servizi (marketing, revenue, booking, acquisti, amministrazione, controllo di gestione, etc.) per le strutture The Sense Experience Resort, Park Hotel Marinetta, Antico Podere San Francesco, Borgo VerdeeHotel Botticelli. Icon Collection ha il compito di condurre tutte le strutture verso l’innovazione sia nell’ambito dell’offerta di servizi, nel marketing, revenue & sales, nei sistemi di controllo ed efficientamento economico che nell’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane e finanziarie.