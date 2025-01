Maria Teresa Reale – Fuori il singolo “Te lo dico adesso”

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=IRNiYGI2XT8

Dopo “Madre”, pubblicata per Universal Music Group con la vittoria a The Voice Senior 2023, Maria Teresa Reale torna con un nuovo inedito dal titolo “Te lo dico adesso”, un brano che porta la firma di Marco Colavecchio.

Ci sono momenti in cui il cuore grida, ma la voce non esce -spiega l’artista- ci sono parole che avrei voluto urlarti, ma il momento giusto è passato. E ora, mentre ti guardo da lontano, so che il tempo che avrei voluto spendere con te non tornerà più. Il silenzio è diventato il nostro ultimo linguaggio ed ogni perché che mi pongo rimane senza risposta. Allora tutto quello che volevo dirti “te lo dico adesso.”

Biografia

M° Maria Teresa Reale cantante pianista musicoterapeuta, laureata al Conservatorio “L. Refice” di Frosinone nel 1989 sotto la guida del celebre mezzosoprano Annamaria Rota. Direttrice dal 2015 ad oggi dell’Accademia “Come d’in Canto” presso Sora (FR). Ha collaborato con diversi cantanti facendo tournée in America, Messico, Canada e Nord Europa e ha ricoperto il ruolo di vocal coach per le trasmissioni televisive “Ti lascio una canzone” e “Prodigi” su Rai1. Vincitrice del programma nazionale THE VOICE SENIOR 2023 su Rai1. Ospite di diversi programmi Rai: La vita in diretta, Domenica in, Viva Rai2, Uno mattina, ecc.

Facebook: @Maria Teresa Reale

Instagram: @officialmariateresareale

TikTok: @mariateresareal2

Youtube: www.youtube.com/@MariaTeresaReale