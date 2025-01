“All’Ucraina pieno e costante sostegno dell’Italia”: parola di Mattarella a Zelensky

In visita a Roma, il presidente ucraino ha incontrato il presidente della Repubblica al Quirinale, invitandolo a Kiev

ROMA – “Le confermo la determinazione dell’Italia a mantenere pieno, inalterato e costante sostegno all’Ucraina contro l’aggressione della federazione russa”. Lo dice il capo dello Stato Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il presidente ucraino Volodomyr Zelensky. “Lo facciamo per l’amicizia che lega Ucraina e Italia per il rispetto delle regole della convivenza internazionale contro la pretesa di imporre con le armi la volontà a un altro Paese e- aggiunge Mattarella- per la sicurezza dell’intera Europa”.

Il Presidente Mattarella, ha infatti ricevuto oggi al Palazzo del Quirinale il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, all’indomani della sua visita a Palazzo Chigi, alla premier Giorgia Mel

ZELENSKY: “HO INVITATO MATTARELLA NEL NOSTRO PAESE”

“Con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ho avuto un incontro in cui lui è stato molto positivo. Gli ho detto che è ora che venga in Ucraina”. Lo rende noto il presidente ucraino Volodomyr Zelensky, intervistato da Rainews 24, a conclusione del colloquio avuto al Quirinale.

“L’ultima volta in cui un presidente italiano è stato in Ucraina è stato 25 anni fa- ricorda Zelensky- Credo sarebbe opportuno che venisse, specie ora che stiamo parlando della Conferenza di ricostruzione dell’Ucraina”, ha concluso Zelenskyoni. Era presente all’incontro odierno anche il Vice Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli.

