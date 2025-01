Online il nuovo sito di Glamour

Da oggi Glamour ha un nuovo volto digitale

Glamour lancia il nuovo sito web www.glamourviaggi.it, frutto di una stretta collaborazione con Inrete Digital (www.inretedigital.it). Il sito rappresenta una vera e propria evoluzione nell’esperienza di viaggio online, offrendo un design completamente rinnovato, una navigazione fluida e funzionalità avanzate per rendere ogni viaggio unico fin dal momento della scoperta.

Il nuovo sito rilancia l’immagine di Glamour con un’interfaccia elegante, dinamica e tailor made, pensata per offrire una User Experience efficace e coinvolgente. Ogni pagina valorizza immagini e video esperienziali, capaci di ispirare ed emozionare i visitatori.

La navigazione è intuitiva, arricchita da strumenti che semplificano l’esplorazione di destinazioni e pacchetti viaggio. Il catalogo delle esperienze è stato aggiornato per aiutare gli agenti di viaggio nella creazione del pacchetto. Le destinazioni offerte da Glamour sono descritte in modo dettagliato, con un’attenzione speciale alle caratteristiche che rendono ogni viaggio unico. La ricerca, per destinazione o tipo di esperienza, è immediata, e tutte le informazioni sono facilmente accessibili grazie a un’interfaccia intuitiva. Che si tratti di una fuga romantica, di un’avventura esotica o di un viaggio culturale, ogni opzione è descritta nei dettagli per consentire ai clienti di pianificare serenamente.

Ogni pacchetto include informazioni pratiche e contenuti esclusivi, permettendo di immaginare e organizzare ogni itinerario con facilità. Il sito non si limita a proporre pacchetti, ma punta alla personalizzazione, rispondendo anche alle esigenze più specifiche.

Sono presenti due collegamenti alle piattaforme Glamour: Volaglamour, per prenotare voli e Viaggiaglamour , per scoprire pacchetti esclusivi che combinano esperienze indimenticabili. Prenotare voli o pacchetti non è mai stato così semplice e veloce, grazie a un’interfaccia progettata per garantire una gestione rapida e sicura.

“Abbiamo voluto creare una piattaforma che permetta agli agenti di viaggio di conoscere le destinazioni Glamour e che possa ispirarli trasformando ogni visita sul sito in una vera e propria esperienza. Ogni dettaglio è pensato per offrire al visitatore un’anteprima emozionale dei viaggi firmati Glamour.

Il nuovo sito rientra all’interno della trasformazione digitale che Glamour sta affrontando in questi mesi, oggi

possiamo contare su un team giovane che dovrà studiare i trends di mercato ed accompagnare l’azienda nei prossimi anni garantendo una presenza costante su tutti i punti di contatto.” afferma Nicola Bonacchi, Direttore Generale di Glamour.

“Investire nel digital marketing e nel miglioramento dell’esperienza online è un passo fondamentale per Glamour e siamo orgogliosi di essere loro digital partner in questo percorso. Il nuovo sito web non è solo una vetrina, ma lo strumento per eccellenza che consente di aumentare la visibilità online, attrarre nuovi clienti e proporre i pacchetti viaggio a un pubblico sempre più ampio e diversificato.” Carlo Cazzaniga co-founder Inrete Digital.

Il nuovo sito è ora online, pronto a ispirare i visitatori nella pianificazione del prossimo viaggio. Scoprire tutte le offerte, esplorare le mete più belle e lasciarsi guidare da un team di esperti.