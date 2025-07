Sparatoria a Rocca di Papa, il padre uccide l’assassino del figlio per vendetta

Il 35enne, uscito dal carcere da un paio di anni, era stato condannato per l’omicidio preterintenzionale del ragazzo, ucciso nel 2020 per un debito di droga

ROMA – Sparatoria per vendetta a Rocca di Papa, alle porte di Roma. Questa mattina un uomo di 61 anni, Guglielmo Palozzi, ha ucciso con un colpo di pistola Franco Lollobrigida, 35 anni, condannato per l’omicidio preterintenzionale del figlio di Palozzi, Giuliano, ucciso nel 2020 per un debito di droga.

Lollobrigida, uscito dal carcere da un paio di anni, nonostante la condanna a dieci anni in Appello, è stato colpito alle spalle in via Roma e poi si è trascinato fino in Piazza della Repubblica per tentare di chiedere aiuto, prima di accasciarsi a terra. Inutili i soccorsi. L’aggressore è stato fermato dai carabinieri.

Sul posto sono presenti i militari del gruppo e della compagnia di Frascati e della stazione di Rocca di Papa, oltre alle ambulanze del 118.

