Arriva il gelo artico, si va sotto zero: la prossima settimana nelle grandi città -5 gradi

Temperature in picchiata a partire da domenica, con cali drastici. Al Sud pioggia (e neve anche a bassa quota) Nelle grandi città previsti anche -5 gradi

BOLOGNA – Nel weekend arriva freddo, anzi freddissimo. E la prossima settimana in tutta l’Italia si abbasseranno le temperature, anche di parecchi gradi. Tanto che, soprattutto al Nord, si andrà sotto lo zero. A Milano e Bologna si arriverà a -5 gradi, a Torino -6. A Bolzano addirittura -9. E arriverà la neve anche a bassa quota. Qualcuno ha addirittura ipotizzato che possa arrivare anche in città dove di solito è un miraggio, come Roma.

SABATO NEVE A BASSA QUOTA E PIOGGE AL SUD

Per sabato gli esperti prevedono una giornata inizialmente soleggiata. Già dal pomeriggio, però, sono previste piogge abbondanti al Centro-Sud e neve in collina. Il vero crollo delle temperature, però, si farà sentire nella giornata di domenica: arriveranno infatti forti venti gelidi artici, neve fin quasi sulle coste di Abruzzo, Molise e Puglia e a quote bassissime in Campania e Basilicata. Al Nord ci sarà il sole ma sarà freddissimo. la previsione di una temperatura minima di -9 per Bolzano riguarda appunto la giornata di domenica. Si prevedono cali anche di 10 gradi al Centro-Sud con forte maltempo e locali nevicate fino a quote di bassa (in collina o addirittura quasi in pianura, ad altitudini di 400 metri o anche meno).SI VA SOTTO ZERO

L’ondata di freddo continuerà anche nelle giornate di lunedì e martedì, con minime sottozero in molte città. Al Nord sarà bel tempo e freddo (con clima gelido durante la notte e nelle prime ore del mattino), con temperature sotto lo zero fin sulla Valle Padana). Al Sud intanto continuerà a piovere fino a martedì, con rovesci e temporali (che potrebbero trasformarsi in alluvioni).

fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it