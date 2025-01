MILANO, DIVIETO DI FUMO ALL’APERTO, DE CORATO (FDI): «14 MULTE IN 3 ANNI IL PRECEDENTE ALLE FERMATE DEI BUS

E’ UNA “BURLA” DI SALA ALLA CITTA’. QUANTE MULTE IERI»

«Il divieto di fumare all’aperto in città, o quantomeno ad una distanza minima di 10 metri dalle altre persone, entrato in vigore da ieri è l’ennesima mossa sbagliata di questa Giunta che oltre a penalizzare i milanesi pensa solo a prenderli in giro. Il primo dell’anno quanti vigili c’erano a controllare che tale divieto venisse rispettato? Quanti verbali sono stati emessi nella sola giornata di ieri? Queste sono ordinanze farlocche, un’altra “burla” di Sala alla città, perché nessuno verifica che vengano rispettate! Ricordo che nella Giunta del Sindaco “green” gli ultimi dati di 48 ore fa, dicono che lo smog è alle stelle e che le polveri sottili hanno creato una vera e propria cappa di smog attorno al capoluogo lombardo. Ricordo, inoltre, che il precedente divieto di fumare nei pressi delle fermate di autobus, tram e metropolitane, oltre che nei parcheggi taxi, nei pressi dei cimiteri, nei centri sportivi dal 2021 ad oggi ha portato solo 14 multe. Quindi, questi divieti, rappresentano l’ennesimo flop di un’Amministrazione che non è in linea con le esigenze dei milanesi e di tutti coloro che vivono la città per turismo e lavoro».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, membro della Commissione Parlamentare sulla sicurezza e il degrado delle periferie italiane ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.