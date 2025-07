Alla partenza del Rally di Roma Capitale, presentato il progetto “Un albero per ogni pilota e navigatore”

Roma, Foppoli: “Grazie alla sinergia con ACI ed Arma Dei Carabinieri, 206 alberi verranno piantati all’interno del Parco dei Monti Simbruini”

Un momento di grande valore simbolico, si è svolto nella serata di ieri a Colle Oppio, nell’ambito della cerimonia di partenza per il XIII Rally di Roma Capitale, con l’eccezionale adesione di 103 equipaggi di 20 nazionalità diverse, che si concluderà a Fiuggi domenica 6 luglio. Alla presenza delle principali autorità sportive e istituzionali, è stato messo a dimora un cipresso nell’ambito dell’iniziativa “Ogni pilota un albero”, promossa dall’Automobile Club d’Italia in collaborazione con il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri. Tante le autorità presenti: Tullio Del Sette – Commissario Straordinario ACI, Raffaele Pio Manicone – Generale di Brigata, Comandante del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità dell’Arma dei Carabinieri, Davide Rondoni – Presidente del Comitato Nazionale per la celebrazione dell’Ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, Alessandro Onorato – Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma, ed Elena Palazzo – Assessore Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità della Regione Lazio, che hanno messo a dimora, nel Parco del Colle Oppio, un “Cipresso di San Francesco”, l’albero cresciuto nei laboratori del Centro Nazionale Carabinieri Biodiversità di Pieve Santo Stefano. Tra i presenti anche il commissario straordinario del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini Alberto Foppoli. Infatti, l’iniziativa dell’Aci-Carabinieri Forestali, non si è limitata alla sola giornata di ieri, ma altri 206 alberi (uno per ogni pilota e navigatore in gara), verranno piantati nel Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, cornice verde delle tappe del Rally. “ACI promuove da sempre i valori della sicurezza e della sostenibilità – ha dichiarato il Generale Tullio Del Sette, Commissario Straordinario dell’Automobile Club d’Italia- e con il progetto “Ogni pilota, un albero” cui per i rally si aggiunge “Ogni navigatore un albero” l’Automobile Club d’Italia, insieme all’Arma dei Carabinieri, intende far crescere un bosco diffuso di migliaia di piante autoctone nel Paese, a sottolineare la piena compatibilità tra green e sport motoristico”. “Il Rally di Roma Capitale 2025 si conferma un evento di riferimento non solo sotto il profilo sportivo, ma anche per l’impegno ambientale -ha commentato il commissario Alberto Foppoli- il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini rappresenta il polmone verde del Lazio, la sinergia creata con l’ACI e l’Arma dei Carabinieri, non fa che accentuare l’azione di tutela ed implementazione del verde all’interno dell’area. I 206 alberi donati, saranno piantumati in varie zone del Parco, con iniziative che coinvolgeranno, sensibilizzando le comunità del territorio. Ringrazio l’ACI e l’Arma dei Carabinieri per quest’importante iniziativa”.