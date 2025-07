Con “Destinazione Ciociaria”, inizia una nuova fase di turismo sul territorio

Roccasecca, Una grande alleanza strategica tra le DMO territoriali, le amministrazioni e il mondo dell’accoglienza locale.

Nel quadro del nuovo Piano Triennale del Turismo della Regione Lazio, prende forma un’alleanza strategica e innovativa tra le DMO territoriali, le amministrazioni e il mondo dell’accoglienza locale. L’obiettivo di questa innovativa sinergia è quello di creare una rete fra diversi attori protagonisti e sviluppare insieme un sistema integrato di valorizzazione della Destinazione Turistica Ciociaria. Le DMO (Destination Management Organization) nascono con l’obiettivo di migliorare l’offerta turistica locale sviluppando prodotti innovativi e azioni di marketing mirate a promuovere i brand di destinazione. L’incontro che si è svolto giovedì a Roccasecca, nella splendida Sala San Tommaso, ha visto le DMO Stay Ciociaria e Terra dei Cammini tracciare le linee guida per una grande alleanza tra amministrazioni comunali, Pro Loco, associazioni e attività commerciali e segnare così un importante passo avanti verso la costruzione di un sistema turistico condiviso, basato sulla cooperazione e sulla valorizzazione delle risorse umane e territoriali. “Proviamo a dare al nostro territorio nuove opportunità di sviluppo, attraverso un diverso modello di crescita -è stato l’invito del sindaco Giuseppe Sacco- Per promuovere le ricchezze turistiche, culturali, ambientali ed enogastronomiche delle nostre terre è necessario creare una sinergia funzionale fra le amministrazioni comunali, le associazioni capillari presenti sul territorio e le Pro Loco, da sempre protagoniste nelle attività turistiche locali”. Il sindaco ha definito pioneristico l’evento di ieri, sottolineando la straordinaria presenza di partecipanti e addetti ai lavori, “Perché insieme si viaggia con maggiori possibilità di successo, come tra l’altro richiede il Piano regionale del Turismo”. Alfonso Testa, presidente della DMO Terra dei Cammini, e Lino Marciano, destination manager della DMO Stay Ciociaria, hanno sottolineato la necessità di un lavoro congiunto che è diventato ormai imprescindibile. “La promozione da sola non basta: serve una rete di accoglienza solida, presente e radicata nei territori -ha sottolineato Lino Marciano-. Questo significa creare collaborazioni autentiche nel territorio di appartenenza. Collaborazioni che aiutino a mettere in campo le nostre risorse e quelle dei nostri partner attraverso un lavoro di gruppo che agevoli attività e territorio stesso. Fare rete, oggigiorno deve essere il vero obiettivo per istituzioni, enti, associazioni e imprese, passando oltre il concetto del singolo protagonista, perché creare sinergie è alla base del concetto di miglioramento e potenziamento dell’offerta turistica del territorio”. L’evento Destinazione Ciociaria, ha visto una così grande partecipazione tra gli attori protagonisti, è l’inizio di una nuova fase per il turismo in Ciociaria. I primi passi verso la condivisione di un modello di sviluppo e di crescita che vedrà tante singole realtà lavorare insieme a un progetto più grande, in cui promozione e accoglienza si fondono in un’unica strategia territoriale. “Vedere una presenza così numerosa di sindaci, amministratori, associazioni e professionisti del settore -ha ringraziato il presidente Alfonso Testa- mi fa capire che quando si parla di turismo, e soprattutto della nostra terra, la Ciociaria, tantissime persone si sentono coinvolte. Il nostro territorio è la casa che ci ospita, che ci accoglie, è la terra nella quale abbiamo scelto di lavorare e far crescere i nostri figli. Ecco che trovarci qui, stasera, rappresenta per tutti noi un punto di partenza per il raggiungimento di un obiettivo più grande: la nascita della destinazione Ciociaria. Un progetto ambizioso, una sfida esaltante che possiamo vincere solo giocando di squadra”. Perché il futuro del turismo nel Lazio meridionale si costruisce solo insieme.