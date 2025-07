Festival della Transumanza, per riscoprire l’antica tradizione

Roma, Grazioli: “La transumanza non è solo storia, ma anche un esempio pedagogico per il rispetto dell’ambiente”

E’ iniziata oggi la due giorni (sabato 5 e domenica 6 luglio), del Festival della transumanza, l’antica tradizione riconosciuta come patrimonio immateriale dall’Unesco e che consiste nello spostamento stagionale del bestiame tra pascoli di pianura e pascoli montani. L’evento si svolge a Roma in via Ardeatina km 11.500, nei pressi della Cooperativa Agricola del Divino Amore, una grande festa con stand e dimostrazione pratica del latte ovino laziale con degustazione, ed anche momenti di confronto come quello avvenuto oggi pomeriggio, dove sono state affrontate diverse problematiche legate alla pastorizia nella regione Lazio con la partecipazione delle maggiori istituzioni regionali e nazionali del settore. L’ evento patrocinato dalla Cultural Route of the Council of Europe ed ha visto gli interventi dei rappresentanti dell’ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio), del consorzio Vie di Transumanza Italia, di veri rappresentanti politici regionali, di Roma Capitale , oltre ad alcuni esponenti di Coldiretti, Confagricoltura e CIA. Tra i presenti su invito degli organizzatori il Sindaco di Trevi Nel Lazio l’avv. Silvio Grazioli, ritenuto tra i maggiori esperti e storici del fenomeno della transumanza nel Lazio. “L’importanza dell’aspetto culturale della transumanza,-ha commentato il Sindaco Grazioli– non è soltanto da vedere come elemento storico, ma come esempio pedagogico per il rispetto dell’ambiente, evidenziando le criticità della pastorizia nel Parco dei Monti Simbruini, relative agli indennizzi dei danni da fauna selvatica, ed al sovraffollamento dei cinghiali, che stanno creando un serio problema di equilibrio naturalistico”. C’è da dire che gran parte della moltitudine dei partecipanti alla festa erano allevatori di origine trebana, che proprio per la transumanza si sono trasferiti in queste zone creando famiglia, ma il legame con le proprie origine resta forte e saldo. Interessante il confronto molto costruttivo che l’avv. Silvio Grazioli ha avuto con il Presidente del CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) il prof. Renato Brunetta (ex Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione), che ha apprezzato le considerazioni del primo Cittadino di Trevi Nel Lazio accogliendo con piacere l’invito di raggiungere presto l’antica Treba Augusta. ( Nella foto il sindaco Grazioli con il Presidente del CNEL Renato Brunetta, e con Lionello Amati uno degli ultimi testimoni della Transumanza).