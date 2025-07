Un seminario per contrastare il divario digitale

Piglio, Appetecchia: “Un supporto alla cittadinanza, con un occhio di riguardo per le fasce più fragili, come la popolazione anziana”

Se da un lato le giovani generazioni padroneggiano con facilità dispositivi e applicazioni, dall’altro, le persone di età avanzata incontrano ostacoli significativi. Un aspetto importante che negli ultimi anni, ha accentuato il divario digitale tra le nuove generazioni e gli anziani portandoli sempre più hai margini della società. Una questione che diventa tema centrale in fatto di cittadinanza, di diritti, di inclusione e soprattutto di dignità umana rivolta agli anziani. Partendo da questo presupposto dimostrando attenzione e sensibilità al tema, si è svolto ieri con grande partecipazione, il seminario dedicato all’Apprendimento Digitale degli Anziani e alla Bollettazione Digitale, promosso dal Comune di Piglio. L’incontro ha affrontato i temi legati all’inclusione digitale della popolazione anziana, evidenziando l’importanza di fornire strumenti concreti per facilitare l’accesso ai servizi online e superare le difficoltà legate all’utilizzo delle nuove tecnologie. Particolare attenzione è stata riservata alla transizione verso la bollettazione digitale del Comune di Piglio, un passo significativo per modernizzare la gestione dei tributi locali, semplificando le procedure per i cittadini e favorendo la sostenibilità ambientale attraverso la riduzione della carta. “Il Comune di Piglio -sottolinea l’Assessore con delega alle transizioni digitali Carlo Appetecchia– si conferma così promotore di iniziative innovative volte a supportare la cittadinanza, con un occhio di riguardo per le fasce più fragili, come la popolazione anziana, che necessita di accompagnamento e formazione continua per non rimanere esclusa dalla trasformazione digitale in atto. La partecipazione delle Organizzazioni Sindacali Pensionati della CGIL (Massimo Palombi) CISL (Domenico Chiarlitti) e UIL (Emilio Lucidi) ha arricchito il confronto, portando proposte e riflessioni utili a sviluppare percorsi condivisi di alfabetizzazione digitale sul territorio. L’Amministrazione Comunale rinnova il proprio impegno a proseguire su questa strada, in stretta collaborazione con le parti sociali, per costruire una comunità sempre più inclusiva e digitalmente preparata“.