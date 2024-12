Fiuggi, Corso BLSD e consegna di un defibrillatore

Un incontro pre natalizio dei membri dell’associazione fiuggina “Invictusclub 4×4”, è stata l’occasione per la consegna degli attestati del corso BLSD e di Primo Soccorso, svoltosi lo scorso mese ed organizzato dalla Croce Verde Anticolana,che ha formato alcuni membri (nella foto). Il sodalizio fiuggino rappresenta un’importante realtà sul territorio, non solo organizzando partecipati ritiri di automezzi fuoristrada 4×4 , ma formando curando anche la formazione dei membri, con corsi di guida sicura mirati A conoscere il veicolo e le sue caratteristiche, principi di meccanica del fuoristrada, tecniche base di guida sicura sugli ostacoli naturali, tecniche di recupero del veicolo, manovre di emergenza ect. La comitiva dei fuoristrada ha visto la partecipazione di circa 20 automezzi, che dagli Altipiani di Arcinazzo , ha raggiunto Fiuggi attraversando parte del territorio, con la curiosità di tanti. “Un momento conviviale e di scambio di auguri natalizi con tutti gli iscritti – ha commentato il Presidente Luigi Martufi – per fare il resoconto dell’attività 2024, ed anticipando i prossimi eventi per il 2025 che vedranno la nostra associazione protagonista. L’incontro è stata l’occasione di donare all’associazione un defibrillatore, che viaggerà con noi durante le prossime manifestazione”.