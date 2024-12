Sopralluogo del Sindaco Sinibaldi nel cantiere di Città Giardino

Stiamo costruendo un nuovo quartiere più bello ed efficiente in grado di attrarre nuovi residenti”

Questo pomeriggio il Sindaco della Città di Rieti Daniele Sinibaldi ha effettuato un sopralluogo al cantiere dell’intervento di rigenerazione urbana nel quartiere di Città Giardino. La ditta incaricata era al lavoro su via degli Olmi e via dei Glicini per le operazioni di ripristino necessarie dopo l’interramento dei nuovi cavi per l’illuminazione. Si procederà poi alla fresatura dell’asfalto e al suo rifacimento, oltre che all’istallazione dei nuovi lampioni e del nuovo arredo urbano. Nel frattempo su via Duprè Theseider e piazzale Adolfo Leoni si continua nella realizzazione dei nuovi marciapiedi e percorsi pedonali.

“Oggi ho voluto visitare il cantiere di questo primo lotto di investimenti PNRR nel quartiere di Città Giardino. Sono stato felice di constatare che i lavori procedono rispettando la tabella di marcia. In questi giorni prosegue anche il nostro impegno per completare l’iter procedurale della fase successiva e proprio la scorsa settimana la Giunta ha approvato il progetto esecutivo del secondo lotto, un investimento da 6 milioni di euro che interesserà viale Matteucci e le strade limitrofe. Con un investimento complessivo di 15 milioni di euro vogliamo realizzare la nuova Città Giardino, un quartiere moderno, funzionale e a misura di cittadino. Per il completamento dei lavori proseguiremo parzializzando i cantieri, recando in questo modo il minor disagio possibile ai cittadini. L’epoca che stiamo vivendo ci da la straordinaria possibilità di mettere in atto una trasformazione della città che è destinata a generare vantaggi per tutti, valorizzando le unità immobiliari e attraendo nuovi cittadini che vogliano vivere in una città bella, in un ambiente salubre e con i servizi di cui le famiglie hanno bisogno.”