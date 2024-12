Un nuovo spazio per la legalità e l’impegno civile

Roma Capitale, Assessorato Patrimonio e Politiche abitative: consegnate le chiavi dell’immobile assegnato a UIL e NOI Associazione AntiMafia per progetti sociali

obia Zevi, assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative di Roma Capitale, ha consegnato le chiavi dell’immobile, ubicato nel X Municipio, assegnato a UIL e a “NOI Associazione Antimafia” per attività di formazione e progetti sociali.

La concessione, a seguito di un bando pubblico, è stata autorizzata dalla Giunta Capitolina con delibera n. 349 del 26/09/2024 ai sensi del “Regolamento sull’utilizzo degli immobili di Roma Capitale per finalità di interesse generale.” Tra le prime attività in partenza, il “Corso di management antimafia – come gestire un’attività confiscata”.

“Oggi abbiamo assegnato in concessione un bene del patrimonio di Roma Capitale, rimasto vuoto per anni, a NOI Associazione AntiMafia e alla UIL. Al suo interno partirà un corso di Management Antimafia, pensato per formare ragazze e ragazzi nella gestione di beni sottratti alla criminalità”, ha dichiarato l’assessore Zevi.

“Sono particolarmente soddisfatto di questa concessione per due motivi: da un lato, diamo concretezza al regolamento sul patrimonio pubblico, concedendo i beni di Roma; dall’altro, perché all’interno di questo bene si realizzerà un importante progetto di legalità e antimafia. E da presidente del Forum sui beni confiscati di Roma Capitale ne sono profondamente fiero. In questa occasione è stato anche speciale ritrovare Federica Angeli, una donna di straordinario coraggio che ancora una volta ci ha ispirati nella lotta per la legalità, insieme a suo marito con il quale condivide questa grande battaglia. È un impegno su cui continueremo a lavorare, trasformando luoghi un tempo in mano alla criminalità in spazi nuovi e aperti alla collettività”, conclude Zevi.