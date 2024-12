Cittareale (RI) – Il 15 dicembre alle ore 10,30 inaugurazione dell’edificio polifunzionale a uso pubblico 

Il 15 dicembre alle ore 10,30 a Cittareale in Loc. Ricci, si svolgerà l’inaugurazione dell’edificio polifunzionale a uso pubblico destinato ad ospitare gli uffici comunali.La stazione appaltante che ha seguito la realizzazione dell’edificio è l’Ufficio Ricostruzione Lazio e i lavori sono stati finanziati con i fondi di cui all’Ordinanza Commissariale n. 109/2020 e poi incrementati con i fondi di cui all’art. 4 comma 1 dell’Ordinanza Commissariale n. 126/2022.Successivamente, grazie al contributo di € 200.000,00 assegnato con Ordinanza n. 104/2020 da parte del Commissario Straordinario alla ricostruzione, l’edificio è stato completato con il montaggio di impianto fotovoltaico con la realizzazione di opere di sistemazione e completamento di parte dell’area esterna compresa la realizzazione di marciapiedi e zoccolatura a ridosso dell’edificio e opere di movimento terra al fine di consentire l’accesso in quota.”Abbiamo ripensato Cittareale in un’ottica più moderna, accessibile, sicura, realizzando un edificio a servizio della popolazione, che possa ospitare anche la sede comunale. La Loc. Ricci è al centro della vallata Falacrina in un’area pianeggiante adiacente alla scuola, al centro di comunità, all’ambulatorio della ASL e al dispensario farmaceutico. La scelta della zona ove localizzare tali strutture è stata dettata da valutazioni legate ad esigenze funzionali tra cui l’accessibilità dell’area rispetto alle principali vie di comunicazione. Un giorno importante per la storia di Cittareale, che segna un altro punto di svolta dopo il terremoto. Ancora una volta siamo riusciti a trasformare il terremoto in un’opportunità, ma soprattutto a migliorare il livello e la qualità dei servizi nell’ottica di una visione a lungo termine” dichiara il sindaco di CittarealeFrancesco Nelli.L’obiettivo del progetto ha riguardato la realizzazione di un edificio necessario per il Comune di Cittareale in quanto la precedente sede comunale, ha subito danni gravi a seguito del sisma del 2016 ed è ad oggi ancora inagibile, pertanto, gli uffici comunali dal 2017 si trovano ancora all’interno di container non idonei alla destinazione d’uso e in condizioni di deterioramento e insalubrità.