Donata opera raffigurante la “Virgo Fidelis” alla stazione dei carabinieri

Trevi Nel Lazio, Grazioli: “Un gesto che dimostra grande sensibilità e legame con il paese”

Nel corso di una breve cerimonia tenutasi oggi presso la locale stazione dei Carabinieri, alla presenza del capitano della Compagnia di Alatri Leonardo Rosano e del Sindaco di Trevi Nel Lazio, l’avv. Silvio Grazioli, il sig Remo Sforna ha donato il quadro della Virgo Fidelis alla stazione dei carabinieri di Trevi. Il quadro rappresenta la “Virgo Fidelis”, la Patrona dell’Arma dei Carabinieri dall’11 novembre 1949, data di promulgazione emessa Papa Pio XII, che in tal senso aveva accolto il voto unanime dei cappellani militari dell’Arma e dell’Ordinario Militare per l’Italia. Il titolo di “Virgo Fidelis” era stato sollecitato in relazione al motto araldico dell’Arma “Fedele nei secoli”. Il sindaco Grazioli ha sottolineato l’importanza del gesto di Remo, che da giovane è stato carabiniere, non soltanto per la caserma, ma per tutta la comunità trebana, perchè dimostra una sensibilità ed un particolare attaccamento al paese. Il sindaco ha altresì sottolineato gli aspetti figurativi dell’arte di Remo Sforna, che attraverso un cromatismo delicato e soffuso, crea lineamenti marcati e dinamici, che si proiettano sia nel paesaggio naturalistico, sia nel fondo dell’animo umano, in un filone realistico, che s’impone su ogni avanguardia dell’astrattismo novecentesca. Anche il capitano ha sottolineato la bontà del gesto.