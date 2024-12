PER IL 60° OSCAR DI BILANCIO FERPIUNA CARTOLINA E UNO SPECIALE ANNULLODA POSTE ITALIANE

Venerdì 13 dicembre a Palazzo Mezzanotte, Milano

I 60 anni dell’Oscar di Bilancio FERPI – l’unico Premio rivolto ad imprese, istituzioni pubbliche, organizzazioni non profit, imprese sociali e associazioni di rappresentanza, di cui valuta la qualità del sistema dei reporting nel suo complesso, ossia la sua componente finanziaria e di sostenibilità, assicurando una valutazione integrata che già da anni anticipa l’indicazione della CSRD – vanno festeggiati.

FERPI accoglie quindi con orgoglio l’iniziativa di Poste Italiane che ha deciso di partecipare al 60° Oscar di Bilancio con uno speciale annullo e 500 cartoline dedicate alla manifestazione, e che saranno rese disponibili nel corso della Cerimonia di Premiazione tradizionalmente organizzata a Milano da Federazione Relazioni Pubbliche Italiana (FERPI), Borsa Italiana e Università Bocconi, con il Patrocinio della Regione Lombardia e del Comune di Milano, il sostegno del Main Partner MESA Group e la partecipazione di A2A e di Hitachi. Media partner della Cerimonia, Relazioni Internazionali di Tribuna Politica ed Economica, Partner tecnici Green Hub e Genuina.

L’evento, dal nutrito programma a parte le attese premiazioni, dal titolo “Il Valore del Reporting – La trasparenza ai tempi della CSRD”, intende sottolineare l’importanza crescente della rendicontazione di sostenibilità e del rispetto dei criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) alla luce della nuova direttiva europea CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) e si terrà venerdì 13 dicembre 2024, dalle ore 17.00 , a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana (Piazza degli Affari 6).

Sia la cartolina sia l’annullo speciale riportano il logo per il 60° anniversario dell’Oscar realizzato da Green Hub, dove a fare da protagonista è proprio il numero 60, evocativo del traguardo raggiunto e della sua storia, dalla nascita ad oggi. Ad attraversare questi anni è un filo che unisce le realtà premiate di edizione in edizione, combinato con l’iconica forma ad anello, immediato richiamo alle fattezze del Premio. L’annullo postale realizzato per l’occasione da Poste Italiane sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’Ufficio Postale Milano 9 in Viale Sabotino 21/A per i sessanta giorni successivi all’evento, per poi essere depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma ed entrare a far parte della collezione postale.