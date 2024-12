Firenze si illumina a Natale: un’esperienza tra mercatini e arte locale

Un viaggio nel cuore delle feste tra mercatini, artigianato locale e luci che rendono la Città del Giglio la capitale del Natale.

Dalla primavera all’autunno, dall’inverno all’estate, Firenze brilla in ogni stagione, ma è con il Natale che la Capitale del Rinascimento si trasforma in un luogo magico. Le sue strade e piazze si accendono di luci e colori, mentre i mercatini natalizi invadono gli angoli più iconici, trasformandoli in veri e propri villaggi incantati. Per immergersi nella magica atmosfera delle feste, niente è meglio di un soggiorno all’ FH55 Hotel Calzaiuoli, nel cuore pulsante della città, o all’ FH55 Hotel Villa Fiesole, una storica residenza con vista spettacolare su Firenze. Entrambe le strutture offrono un esclusivo pacchetto natalizio, pensato per rendere indimenticabile la vostra esperienza.

Il Natale sta per arrivare e Firenze si prepara a vivere un Natale indimenticabile: la città, infatti, è pronta ad animarsi di luci e decorazioni che adornano i monumenti storici e le strade principali, durante questo periodo la culla del Rinascimento diventa un’incantevole cornice di colori, atmosfere surreali e tradizioni. Il Capoluogo Toscano, già famoso per la sua bellezza senza tempo, diventa ancora più magico durante le festività, offrendo a tutti i visitatori un’esperienza unica ed indimenticabile. Il cuore della città si accende con installazioni artistiche e decorazioni natalizie che arricchiscono il paesaggio urbano: Via de’ Tornabuoni, Piazza della Repubblica e Ponte Vecchio sono solo alcune delle zone dove le luci scintillanti creano un’atmosfera surreale, facendo di ogni passeggiata un’esperienza affascinante. Il grande albero di Natale in Piazza del Duomo, simbolo di unione e speranza, aggiunge un tocco di magia ad un paesaggio già straordinario.

I mercatini di Natale sono uno degli appuntamenti più attesi, sapori, tradizioni e oggetti originali trasformano la città in un autentico villaggio incantato dove la storia e l’arte si fondono con l’atmosfera calorosa e gioiosa tipica delle festività natalizie. Fino al 22 dicembre, nella splendida scenografia di Piazza Santa Croce, ai piedi della Basilica, prenderà vita un appuntamento diventato ormai fisso da oltre 20 anni: si tratta del mercatino Weihnachtsmarkt, il celebre mercatino in stile tradizionale tedesco che illuminerà e colorerà la piazza. L’intero villaggio si distingue da sempre per la qualità e l’autenticità dei prodotti offerti, è organizzato con oltre 50 casette di legno che proporranno prodotti unici e tipici, dalle decorazioni natalizie fatte a mano agli oggetti d’arte, passando per ceramiche, gioielli e tessuti pregiati, ma non solo, al Weihnachtsmarkt sarà possibile fare un viaggio nel gusto grazie ai numerosi stand dedicati al cibo. Le bancarelle, infatti, saranno un tripudio di sapori dove i visitatori potranno assaporare le prelibatezze tipiche del Natale, oltre ai tipici prodotti toscani come la schiacciata all’olio d’oliva, le castagne, il panforte e i cantucci, si potranno assaporare delizie gastronomiche di diverse culture, provenienti da ben 15 paesi europei ma anche deliziose bevande calde tipiche della Germania.

Dal Vin Brulè al Bratwurst, dagli strudel al panpepato, dai pretzel alle crêpes francesi, ogni esposizione dedicata alle specialità gastronomiche trasformerà il mercatino in un crocevia gastronomico che racconta la tradizione natalizia in tutte le sue sfaccettature. Oltre ad una ricca e variegata offerta gastronomica che farà venire l’acquolina in bocca a tutti i visitatori, le caratteristiche casette in legno offriranno anche l’opportunità di fare shopping avvolti dalla magica atmosfera natalizia. Regali originali e di qualità, oggetti fatti a mano, deliziose decorazioni in vetro o in legno, tante candele originali e giocattoli tradizionali saranno i protagonisti di un’esperienza d’acquisto che si intreccia con la tradizione e l’incanto delle festività natalizie. Il Weihnachtsmarkt è il luogo ideale per immergersi nell’atmosfera festiva della città, fare acquisti unici e gustare prelibatezze natalizie. Con la sua offerta gastronomica variegata e l’ambientazione magica, il mercatino rappresenta un’opportunità imperdibile per scoprire la tradizione, la cultura e i sapori di Firenze, in uno dei luoghi più affascinanti del mondo. A rendere tutto ancora più fiabesco e magico ci penserà il Villaggio di Babbo Natale in cui i più piccoli potranno vivere l’incanto della casetta di Babbo Natale, dove consegnare le loro letterine piene di sogni, e salire su una romantica carrozza trainata da maestosi cavalli bianchi. Per un tocco fiabesco, un trenino guidato da simpatici elfi accompagnerà grandi e piccini alla scoperta del suggestivo villaggio, dove ogni angolo racconta la magia delle feste.

Un altro appuntamento imperdibile è il Creative MANI-Factory che si terrà alla Manifattura Tabacchi nel weekend del 21-22 dicembre. Il market natalizio è dedicato alla creatività, artigiani, designer e illustratori proporranno prodotti unici e in edizione limitata. Durante il weekend, inoltre, sono previsti interessanti laboratori, workshop e performance artistiche. I mercatini di Natale sono l’occasione perfetta per scoprire Firenze sotto una luce diversa, vestita a festa per il periodo natalizio e sono la perfetta combinazione di shopping, gastronomia, cultura e tradizione. Quest’anno poi c’è anche la possibilità di partecipare all’iniziativa solidale “Giocattolo Sospeso” promossa dal Comune di Firenze che permette di acquistare un giocattolo nei negozi aderenti e donarlo ai bambini di famiglie in difficoltà. I regali, raccolti tramite i commercianti identificati con un simbolo specifico, saranno distribuiti da associazioni di volontariato coordinate dal Comune e dai Quartieri.

Per chi desidera approfittare al massimo di questa esperienza, soggiornare in una delle strutture più strategiche e accoglienti della città è la scelta ideale. L’FH55 Hotel Calzaiuoli e l’FH55 Hotel Villa Fiesole sono due opzioni perfette per chi vuole immergersi nell’atmosfera natalizia fiorentina e visitare i mercatini con comodità e stile. A pochi passi da Piazza del Duomo e dalla famosa Via Calzaiuoli, l’hotel offre camere eleganti e raffinate, perfette per un soggiorno rilassante dopo una giornata trascorsa in giro tra i mercatini. In una posizione più elevata che offre una vista mozzafiato sulla città, l’FH55 Hotel Villa Fiesole è immerso in un’atmosfera accogliente e rilassante, perfetta per ricaricarsi dopo una giornata di shopping e lunghe passeggiate. In occasione del Santo Natale le due strutture hanno ideato due pacchetti speciali:

Il Pacchetto di Natale dell’FH55 Hotel Calzaiuoli include: uno o più pernottamenti; prima colazione giornaliera a buffet; Pranzo di Natale presso il ristorante dell’FH55 Grand Hotel Mediterraneo, raggiungibile a piedi con una passeggiata tra le vie del centro storico.

Prezzo in camera doppia a notte a partire da 485,00 Euro per due persone

Il Pacchetto di Natale dell’FH55 Hotel Villa Fiesole include:uno o più pernottamenti; prima colazione giornaliera a buffet; pranzo di Natale presso il Ristorante Serrae Villa Fiesole Stella Michelin 2025 situato all’interno del’FH55 Hotel Villa Fiesole.

Prezzo in camera doppia a notte a partire da 733,00 Euro per due persone