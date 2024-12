POGGIO SAN LORENZO – LABRO: DUE NUOVI COMANDANTI ALLA GUIDA DELLE LOCALI STAZIONI CARABINIERI

Il Maresciallo Maggiore Ubaldo GALLO è il nuovo Comandante della Stazione Carabinieri di Poggio San Lorenzo.

Classe 1976 e di origini campane, si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1996 frequentando la Scuola Allievi di Reggio Calabria. Ha poi prestato servizio, in qualità di addetto, alla Stazione di Boscone, nel milanese. Nel 1998, vincitore di concorso da Sottufficiale, ha frequentato il 3° Corso Biennale presso il 1° Reggimento Allievi Marescialli di Velletri (RM), al termine del quale è stato assegnato alla Stazione di Accumoli, come vicecomandante. Nel 2001 è stato trasferito alla Stazione di Pescorocchiano di cui, 8 anni dopo, ha assunto il comando retto per 15 anni.

Il Maresciallo Capo Antonio DI GABRIELE è, invece, il nuovo Comandante della Stazione Carabinieri di Labro.

Classe 1971 e di origini abruzzesi, è entrato a far parte dell’Arma dei Carabinieri nel 1996 frequentando la Scuola Allievi di Benevento. Successivamente, ha prestato servizio in qualità di addetto alla Stazione di Ascrea, sino al 2008, quando ha frequentato il 4° Corso Annuale presso il 1° Reggimento Allievi Marescialli di Velletri (RM). Terminato il corso di formazione, è stato assegnato, come vicecomadante, alla Stazione di Rivodutri, dove, per alcuni periodi, ha ricoperto anche l’incarico di Comandante in sede vacante.

Ai due Sottufficiali sono giunti gli auguri per il nuovo e prestigioso incarico dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Valerio MARRA, e dal Comandante in sede vacante della Compagnia di Rieti, Tenente Carlo SIVOCCIA, a cui si sono aggiunti quelli espressi da tutti i colleghi in servizio nella provincia reatina.