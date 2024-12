Rinnovo elettivo per i Comuni, che hanno votato nel turno del 2020 e 2021 (emergenza covid)

Trevi Nel Lazio, Le prossime elezioni amministrative ci saranno nella la primavera 2026

Il 20 e 21 settembre del 2020 i cittadini di Trevi nel Lazio furono chiamati alle urne per le elezioni comunali, dalle quali venne riconfermato il Sindaco l’avv. Silvio Grazioli con 708 preferenze pari al 56,15% preferenze surclassando i 553 voti pari al 45,83% ottenuti dall’antagonista Vincenzo Cecconi. Le elezioni del 2020 a causa del covid vennero posticipate a settembre invece che in primavera, ciò ha determinato un dubbio circa la data delle successive amministrative a scadenza quinquennale per l’appuntamento 2025. Con la circolare del Ministero dell’Interno n.83/2024 per oggetto “Rinnovo elettivo delle Amministrazioni Comunali che hanno votato nel turno del 2020 e 2021 (emergenza covid): “Pervengono diversi quesiti sulla data del rinnovo elettivo delle amministrazioni comunali che, in conseguenza della crisi pandemica da Covd-19 e per effetto di specifiche normative d’urgenza hanno votato nel 2020 e nel 2021, oltre la finestra temporale 15 aprile – 15 giugno, e che vedranno quindi cadere il termine della consiliatura nel secondo semestre del quinto anno del mandato….In conclusione, considerato che il mandato quinquennale dei Comuni in questione si esaurisce nel secondo semestre del 2025, nel caso delle elezioni tenutesi nel 2020, e nel secondo semestre del 2026, per le elezioni tenutesi nel 2021, il rinnovo elettivo di quegli Enti dovrà rispettivamente svolgersi, ai sensi dell’unica disposizione applicabile, ossia l’art.1 comma 1, della L.182/1991, nella finestra temporale ordinaria del 15aprile-15giugno dell’anno successivo al compimento del quinquennio e, quindi: nella primavera del 2026, per i Comuni che hanno votato nel secondo semestre del 2020; nella primavera del 2027, per i Comuni che hanno votato nel secondo semestre del 2021..”. Quindi il Comune di Trevi Nel Lazio rientra nella prima fascia, e la cittadinanza sarà chiamata per il rinnovo dell’Amministrazione Comunale nella primavera del 2026. Con questa nuova disposizione legislativa, l’Amministrazione Comunale del Sindaco l’avv. Silvio Grazioli, avrà l’onere di approvare sia il bilancio preventivo del 2026 e sia il rendiconto consuntivo del 2025.