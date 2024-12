SCALA, SALA ‘CI SONO TENSIONI SOCIALI’, DE CORATO(FDI): «CENTRI SOCIALI E PRO-HAMAS RESPONSABILI TOLLERATI VICINI A CSX E SINDACO CHE SI LAMENTA PURE!

SFILERANNO ANCORA DOMANI. VERGOGNA»!

«E’ assurdo che il Sindaco predichi attenzione per domani, che mi sembra più che scontato, visto e considerato che i suoi amici (e di tutto il Centrosinistra) dei Centri Sociali, dal “Cantiere” al “Baraonda”, hanno annunciato cortei e manifestazioni in città. Con chi se la prende, quindi, il primo cittadino visto che si lamenta? Queste tensioni sociali, di cui parla appunto Sala, sono dovute e causate dagli anarchici e dai no-global, da lui tollerati, che spesso con il “silenzio-assenso” della Giunta, fanno ciò che vogliono causando problemi alla stessa città. Ricordo, inoltre, che questa Amministrazione, il 28 Novembre 2023, ha regalato un immobile comunale in via Rizzoli 13/a al Centro Sociale Lambretta. Domani, per l’ennesima volta dopo i precedenti cortei e manifestazioni pro-Pal e pro-Hamas, che hanno causato grosse difficoltà ai commercianti e alla viabilità, assisteremo ai soliti insulti a Israele e al Governo, oltre ai disagi che la città sarà costretta a subire in un una giornata speciale in cui ricorre il Santo Patrono della stessa. Ricordo, infine, che lo scorso maggio Sala si era espresso favorevolmente, lasciando poi l’ultima parola al Consiglio Comunale, sull’esposizione della bandiera della Palestina sulla facciata di Palazzo Marino».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.