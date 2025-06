Puglia: Fratelli d’Italia con gli agricoltori, allevatori e pescatori contro gli attacchi al settore primario

Puglia: Fratelli d’Italia con gli agricoltori, allevatori e pescatori contro gli attacchi al settore primarioDue giorni intensi di confronto e partecipazione per affrontare le sfide che toccano da vicino il mondo agricolo e della pesca, cuore pulsante dell’economia pugliese. La Senatrice Maria Nocco (Fratelli d’Italia),componente della Commissione Bilancio del Senato, ha promosso e organizzato due

importanti incontri pubblici, a Mottola (TA) e a Fasano (BR), che hanno registrato un’ampia partecipazione di cittadini, imprenditori



e operatori del settore.A Mottola, la sera di venerdì 27 giugno, presso la Masseria Belvedere, la serata “In difesa dell’agricoltura e dell’allevamento” ha visto una platea gremita di allevatori, agricoltori e cittadini. Un momento di ascolto e approfondimento per contrastare la narrazione ideologica di un certo ambientalismo da salotto, che spesso criminalizza chi lavora la terra e alleva con rispetto e dedizione.“È stata una serata importante – ha dichiarato la Sen. Nocco – per ribadire che Fratelli d’Italia è a fianco di chi garantisce ogni giorno la qualità del Made in Italy. Difendere agricoltura e allevamento significa difendere identità, sicurezza alimentare, economia locale e presidio del territorio”.Con lei, il presidente della Commissione Agricoltura del Senato, Sen. Luca De Carlo, il giornalista e scrittore Andrea Bertaglio, autore di “In difesa della carne”, e l’europarlamentare Michele Picaro e dei rappresentanti territoriali di Fratelli d’Italia.A Fasano, sabato 28 giugno, l’incontro “In difesa dell’agricoltura e della pesca” si è tenuto presso la Sala di rappresentanza del Comune, con la partecipazione del sen. De Carlo, dell’europarlamentare Picaro, del consigliere comunale Antonio Scianaro e del coordinatore cittadino FdI Grazia Neglia. L’occasione ha permesso anche di visitare alcune aziende ittiche del territorio fasanese, per ascoltare direttamente le esigenze di un comparto strategico ma troppo spesso trascurato e illustrare i due stanziamenti da 21 milioni di euro complessivi recentemente previsti dal Governo Meloni. Tra i tanti temi toccati, quello della Xylella fastidiosa con la sua scoperta nell’agro di Bisceglie, punto più a nord mai raggiunto sinora.“Attendiamo che la Regione Puglia proceda con il bando relativo allo stanziamento di 30 milioni di euro previsto dal mio emendamento al Dl Agricoltura per il rilancio dei territori colpiti dalla Xylella – ha sottolineato la Sen. Nocco –. A Roma intanto lavoriamo al nuovo piano olivicolo nazionale, coinvolgendo 40 tra associazioni ed enti. È il momento di ripensare l’intero comparto, partendo proprio dalla nostra Puglia”.Netto anche il richiamo del Sen. De Carlo: “Se si fossero eradicati per tempo gli alberi come indicato dal piano Silletti, oggi non parleremmo più di commissari. La Regione, invece, ha preferito finanziare teorie fantasiose. Ora serve concretezza, capacità di spesa e un cambio di passo, anche su altri fronti come la siccità, dove il Governo Meloni ha messo in campo da un lato una cabina di regia nazionale e, dall’altro, sta sostenendo convintamente anche l’innovazione tramite le TEA, le tecniche di innovazione assistita per ottenere piante che necessitano meno input, ad iniziare dall’acqua”.De Carlo ha ricordato come in appena due anni e mezzo il Governo abbia stanziato 11,5 miliardi di euro per agricoltura e pesca, “il più grande investimento governativo della storia italiana in questi settori. Ma queste risorse, sui territori, vanno spese bene, e in fretta”.Due giornate diverse, ma unite dalla stessa visione: rimettere al centro i territori, la fatica di chi produce, e la necessità di una politica agricola comune e nazionale che non lasci più indietro nessuno.