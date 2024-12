CANTALICE: I CARABINIERI DENUNCIANO L’AUTORE DI UNA TRUFFA AI DANNI DI UN’ANZIANA

I Carabinieri della Stazione di Cantalice, a conclusione di un’attività d’indagine, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rieti un uomo di origine campana, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di truffa in concorso.

Il denunciato, in concorso con altre persone tuttora in corso di identificazione, aveva contattato telefonicamente una 84enne del posto e, fingendo di esserne il nipote, aveva richiesto una somma di denaro per sbloccare un pacco giacente alle poste.

La donna, allo scopo di aiutare il parente in difficoltà, non ha esitato a consegnare soldi in contanti e vari monili in oro (per un valore complessivo di oltre 10.000 Euro) ad un uomo che, nel frattempo, aveva raggiunto la sua abitazione presentandosi come un amico del nipote.

Si è poi resa conto di essere stata in realtà raggirata e ha così deciso di denunciare l’accaduto ai Carabinieri i quali, in breve tempo, sono riusciti a identificare e deferire in stato di libertà uno dei responsabili della truffa.

Nell’occasione si raccomanda di prestare sempre la massima attenzione a eventuali richieste di denaro effettuate da sconosciuti e di segnalare ogni caso sospetto al Numero Unico d’Emergenza 112 o, in alternativa, al più vicino presidio dell’Arma.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.