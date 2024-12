Riunione del Comitato per lo sviluppo per la realizzazione della Tav. Gianluca Quadrini ringrazia il Presidente Di Stefano per il lavoro che sta svolgendo a favore dello sviluppo della provincia

Oggi la riunione del Comitato per lo sviluppo, convocata dal Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, che si è concentrata su un tema di fondamentale importanza: la realizzazione della stazione TAV nel nostro territorio. Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha voluto esprimere il proprio compiacimento nei confronti del Presidente Di Stefano definendo l’incontro come un momento cruciale per il territorio.

“Oggi abbiamo l’opportunità di imprimere nuova energia ad un progetto avviato dalla provincia tempo fa. La stazione TAV non è solo un’infrastruttura; è un volano per lo sviluppo economico e sociale della Ciociaria, capace di attrarre investimenti, migliorare la mobilità dei cittadini e sostenere l’occupazione. L’incontro di oggi è stato un’importante occasione di confronto tra la classe dirigente del nostro territorio analizzando l’impatto che la realizzazione della stazione TAV potrà avere sulle nostre comunità e sul tessuto economico locale. Bisogna fare in modo che la provincia resti centrale, che sia un punto di riferimento e anche un nodo di servizi importante. Il mio augurio che venga realizzato anche un atro grande progetto e che a gennaio uscirà il piano nazionale aeroporti confidando che Frosinone venga indicato come terzo scale del Lazio. Desidero quindi congratularmi con il Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, per l’attenzione che sta dedicando a questo tema e per il lavoro instancabile che sta svolgendo a favore dello sviluppo della nostra provincia, grazie anche alla collaborazione del Consigliere Andrea Amata che si sta spendendo molto per una questione tanto delicata quanto di grande rilevanza..” Il Presidente del Consiglio Provinciale, Quadrini ha anche aggiunto come la collaborazione tra le istituzioni e i diversi attori del territorio risulta, in questo momento, fondamentale per fare in modo che questo progetto diventi una realtà concreta e ringrazia tutti i membri del Comitato per il loro impegno e la loro partecipazione attiva e invito tutti a contribuire con idee e proposte per rendere questo progetto un successo per l’intera comunità.