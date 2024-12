Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone Quadrini visita lo stabilimento SKF di Cassino: “Eccellenza, innovazione e futuro per il nostro territorio”

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha visitato oggi lo stabilimento SKF di Cassino, una delle realtà industriali più significative del territorio della Provincia di Frosinone. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per approfondire la conoscenza di una struttura che non solo è un pilastro economico per la provincia, ma anche un esempio di innovazione tecnologica e di sostenibilità.

“Questa visita mi ha permesso di toccare con mano il grande valore che lo stabilimento SKF rappresenta per la provincia – ha dichiarato Quadrini. – Si tratta di una realtà all’avanguardia, che coniuga tradizione industriale e capacità di rinnovarsi continuamente. La qualità della produzione, l’attenzione alla sicurezza e all’ambiente sono elementi che rendono questo stabilimento un modello non solo per la provincia di Frosinone, ma per l’intero panorama industriale nazionale.”

Lo stabilimento SKF di Cassino, che si distingue per l’alta tecnologia utilizzata nella produzione di cuscinetti e soluzioni per il settore automobilistico, è un esempio concreto di come l’industria possa evolversi, abbracciando il futuro attraverso l’innovazione e la ricerca. Durante la visita, il Presidente, accompagnato dal consigliere comunale di Cassino, Carmine Di Mambro, ha avuto modo di confrontarsi con i dirigenti e i lavoratori, condividendo riflessioni sulla necessità di sostenere queste realtà attraverso politiche di sviluppo che incentivino l’investimento in ricerca, innovazione e formazione.

“Nel contesto attuale, è fondamentale che il nostro territorio continui a supportare le imprese come SKF, che rappresentano una risorsa inestimabile per l’economia locale e nazionale – ha aggiunto– In qualità di Presidente del Consiglio Provinciale, mi impegno a lavorare insieme alle istituzioni locali e alle imprese per creare condizioni necessarie alla crescita e alla creazione di nuovi posti di lavoro ma sopratutto al sostentamento di questa azienda che, come tutte, risente di un periodo altamente di crisi. Il futuro della nostra provincia passa anche dalla valorizzazione di queste realtà industriali, che sono la spina dorsale del nostro sviluppo.”

La visita si inserisce nel programma di incontri istituzionali finalizzati a rafforzare il legame tra le istituzioni provinciali e le aziende locali.