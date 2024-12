Le Seychelles ospiteranno la Fifa Beach Soccer World Cup 2025

Presentato il pallone ufficiale del torneo che aprirà la destinazione al mondo

Le Seychelles si preparano ad entrare nella storia come la prima nazione africana a ospitare la FIFA Beach Soccer World Cup, in programma dal 1° all’11 maggio 2025. Questo attesissimo torneo promette gol spettacolari, performance straordinarie ed esperienze indimenticabili, il tutto incorniciato dallo scenario mozzafiato di una delle destinazioni più belle al mondo.

Nei pittoreschi giardini della State House delle Seychelles, è stato presentato nei giorni scorsi il pallone ufficiale del torneo, progettato su misura da Adidas. La cerimonia è stata presieduta dal Presidente delle Seychelles, Wavel Ramkalawan, insieme al Presidente della Federazione Calcistica delle Seychelles, Elvis Chetty, a rappresentanti della FIFA, al Ministro per la Gioventù, lo Sport e la Famiglia, Marie-Céline Zialor, e al Ministro degli Affari Esteri e del Turismo, Sylvestre Radegonde.

L’evento ha visto anche la partecipazione del Comitato Organizzatore Locale, inclusi il CEO Ian Riley e altri membri del Gabinetto. Durante la cerimonia, il Presidente Ramkalawan ha confermato il pieno supporto del Governo delle Seychelles all’organizzazione di questo prestigioso evento internazionale, per garantire il successo della FIFA Beach Soccer World Cup.

“Siamo lieti di poter organizzare tornei a livello mondiale e siamo entusiasti di accogliere le squadre che si sono già qualificate”, ha dichiarato. Ha inoltre espresso entusiasmo per le prossime partite, in particolare per l’opportunità di vedere la squadra delle Seychelles competere: “Stiamo facendo del nostro meglio per sostenere il team, e non vedo l’ora di assistere a un beach soccer di altissimo livello.”

Il Presidente ha anche espresso gratitudine per la selezione delle Seychelles come nazione ospitante, sottolineando l’importanza di ospitare un evento globale di tale portata nonostante le piccole dimensioni del Paese.

Anche Elvis Chetty ha condiviso il suo orgoglio per il ruolo storico delle Seychelles come prima nazione africana a ospitare la FIFA Beach Soccer World Cup, evidenziando come questo traguardo rifletta la crescente popolarità del beach soccer in Africa e il potenziale delle Seychelles come destinazione di primo livello per eventi sportivi internazionali.

“Questo evento non solo sottolinea la crescente popolarità del beach soccer nel continente, ma mette in evidenza le Seychelles come una sede vivace e idilliaca per occasioni sportive internazionali,” ha affermato.

Il pallone, progettato da Adidas, presenta un design vivace e all’avanguardia che riflette l’energia e la bellezza delle Seychelles, unendo l’eredità dinamica del beach soccer. Realizzato secondo gli standard FIFA, il pallone è più leggero rispetto a un tradizionale pallone da calcio e verrà utilizzato in tutti i 32 incontri previsti nei nove giorni di torneo.

Il torneo vedrà la partecipazione di 16 squadre nazionali. Otto team, tra cui Tahiti, Spagna, Portogallo, Italia, Bielorussia, Senegal e Mauritania, si sono già qualificati. I restanti posti saranno assegnati attraverso le qualificazioni in programma alle Bahamas, in Cile e in Thailandia.

Dopo l’evento, il Ministro Sylvestre Radegonde ha sottolineato come la World Cup avvicinerà le Seychelles al mondo.

“Le Seychelles sono una destinazione versatile, e siamo entusiasti di condividere il nostro angolo di paradiso con i fan del beach soccer di tutto il mondo. Invitiamo i visitatori a vivere non solo il torneo, ma anche la nostra ricca cultura creola, la cucina deliziosa e le tradizioni artistiche. Dalla danza della Moutya alla creazione di un kapatya, speriamo che portino a casa ricordi indimenticabili, lasciando allo stesso tempo un’impronta positiva. ” ha dichiarato il Ministro.

Per gli appassionati desiderosi di possedere un pezzo di questo evento storico, il Pallone Ufficiale sarà disponibile a ridosso della data di inizio del torneo presso gli store ufficiali e punti vendita selezionati .

Mentre le Seychelles si preparano ad accogliere il mondo, la FIFA Beach Soccer World Cup 2025 promette di essere più di un semplice torneo: sarà una celebrazione dello sport, della cultura e della bellezza senza pari di queste isole.