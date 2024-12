Luci e magia: Firenze si trasforma per celebrare il Natale

Ogni angolo della Città del Giglio regala un’esperienza unica e indimenticabile, perfetta per immergersi nello spirito delle feste

Con l’arrivo di dicembre la magia del Natale invade tutte le città del mondo: strade addobbate, negozi impreziositi dalle decorazioni natalizie, luci scintillanti e un’atmosfera magica che rendono le città un luogo fiabesco, pronto ad accogliere i visitatori con una serie di eventi straordinari. Firenze è la città più romantica del mondo e, durante il periodo natalizio, riesce ad essere un palcoscenico naturale dove arte e cultura si fondono con la suggestiva aria natalizia. Per vivere appieno la magia del Natale, è ideale soggiornare al Brunelleschi Hotel, una lussuosa dimora che saprà stupire gli ospiti con la sua eleganza, con la sua bellezza e con le offerte speciali pensate proprio per le festività.

Il Natale si celebra una sola volta all’anno e, proprio per questo, è bene festeggiarlo in grande stile: c’è chi organizza grandi pranzi e cene in famiglia o con gli amici e chi coglie l’occasione per programmare un viaggio in una delle splendide città che ospita il territorio italiano. Ogni luogo del mondo porta con sé una propria tradizione natalizia e Firenze non fa eccezione. In una città che brilla e risplende già di luce propria, l’arrivo di dicembre non fa altro che renderla ancora più affascinante, attraente e sorprendente, raggiungere il Capoluogo Toscano durante questo periodo di festa, infatti, sarà come fare un viaggio in uno scenario fiabesco fatto di arte, cultura e incanto natalizio pronto ad offrire a tutti i visitatori un’esperienza unica e memorabile. Le strade del centro storico si illuminano con luci e colori scintillanti e con decorazione che creano un’atmosfera che celebra la bellezza della città e la magia delle feste.

Il programma natalizio di Firenze è ricco e variegato, con eventi pensati per ogni tipo di pubblico. Tra i momenti più attesi e più speciali:

Domenica 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, come da tradizione anche a Firenze ci sarà il momento dell’accensione del grande albero di Natale e di tutte le luci che illuminano la città. L’albero è ospitato nella splendida cornice di Piazza Duomo e, per la sua accensione, è prevista una vera e propria cerimonia ufficiale. Inoltre, di fronte la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, verrà allestito il grande presepe realizzato con statue in terracotta a grandezza naturale. Trovarsi a Firenze nel momento dell’accensione è un modo per vivere appieno lo spirito natalizio e riempire gli occhi e il cuore di stupore e bellezza.

Sempre nella giornata dell’8 dicembre, ci sarà un’altra grande accensione, vale a dire quella che illumina tutti i maggiori monumenti della città: a partire dalle 17:30 ci sarà il via ufficiale al Green Line, il festival di luci che, come consuetudine da qualche anno, illumina con le proiezioni artistiche i luoghi più iconici di Firenze come Ponte Vecchio, Palazzo Vecchio e Piazza della Signoria. I giochi di luci saranno visibili tutti i giorni dalle 17:30 alle 24:00, per tutto il periodo natalizio fino al 6 gennaio 2025.

Un altro evento molto atteso è l’apertura del Florence on Ice Village, un villaggio sul ghiaccio che porterà la magia dell’inverno e del Natale nel cuore di Firenze: situato all’interno del Parco delle Cascine, trasformerà il centro storico in un mondo incantato dove i visitatori potranno immergersi completamente nella magica atmosfera delle festività. Il cuore pulsante del villaggio è la pista di pattinaggio, una delle più grandi d’Italia che sarà aperta al pubblico da domenica 1° dicembre 2024 a domenica 19 gennaio 2025. Circondata da luci scintillanti e da una serie di attrazioni natalizie, come la casa e la slitta di Babbo Natale, la pista di pattinaggio diventa il luogo ideale per trascorrere ore di divertimento con amici e famiglia.

Ma non è tutto, all’interno del parco ci sarà la Florence Eye, una ruota panoramica alta 55metri dalla quale ammirare tutta la bellezza della città da una prospettiva diversa ed unica nel suo genere: durante le festività, salire sulla ruota, significherà immergersi nella magia del Natale con una vista spettacolare sulle luci scintillanti che decorano le strade e i monumenti di Firenze. Dalla cima della ruota panoramica, infatti, i visitatori potranno ammirare il magnifico Duomo, il Ponte Vecchio, Piazza della Signoria e la suggestiva collina di Fiesole, tutti abbelliti da installazioni natalizie che rendono l’atmosfera ancora più incantevole.

Il Natale a Firenze è un’occasione per stare insieme, per ritrovarsi con la famiglia e gli amici e per vivere la città in un modo speciale. Non c’è modo migliore per vivere il periodo natalizio nella Città del Giglio che scegliendo di soggiornare al Brunelleschi Hotel, una location unica al mondo dove eleganza, comfort e tradizione si fondono per creare un’esperienza indimenticabile. In occasione delle festività l’hotel ha pensato ad una strepitosa offerta pensata per tutti gli ospiti che sceglieranno questa dimora romantica per trascorrere le vacanze natalizie:

Il Pacchetto Natale a Firenze” include: soggiorno di una o più notti, gustosa prima colazione, Wi-fi gratuito ad alta velocità, accesso gratuito all’area fitness con attrezzature Technogym, ogni giorno al Tower Bar una golosissima tazza di cioccolata calda servita con piccola pasticceria. Pranzo di Natale nella favolosa cornice del Brunelleschi Hotel, il 25 dicembre dalle ore 12.30 (menù per adulti e menù per bambini).

Prezzo del pacchetto in camera doppia a partire da 648,00 Euro con il pranzo di Natale

Il Pacchetto di Capodanno a Firenze include: soggiorno di una o più notti, gustosa prima colazione, Wi-fi gratuito ad alta velocità, accesso gratuito all’area fitness con attrezzature Technogym, ogni giorno al Tower Bar una golosissima tazza di cioccolata calda servita con piccola pasticceria. Cenone del 31 dicembre nei Saloni Stemma e Liberty dell’hotel con musica dal vivo con duo pop-soul-jazz, Il brunch gastronomico del 1° gennaio e un omaggio da parte dello staff dell’hotel con i migliori auguri di un felice anno nuovo.

Prezzo del pacchetto in camera doppia a partire da 1.501,00 Euro con il cenone e il brunch