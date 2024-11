Anguillara Sabazia, Foppoli: “Le aree protette, sono dei veri baluardi contro la perdita di biodiversità e il degrado ambientale”

Venerdì scorso, presso Spazio Porta del Parco ad Anguillara Sabazia, sono stati festeggiati i 25 anni del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano nato nel 1999, con la Legge 26 n.36 del 25 novembre. Venticinque anni di grande attività, con l’obiettivo di salvaguardare e promuovere quest’area ricca di biodiversità e spazi incontaminati. A fare gli onori di casa, il Commissario Straordinario dell’Ente Parco Tiziana Esposito. “Questa importante ricorrenza ha rappresentato non solo un momento di festa, ma anche un’occasione di riflessione e condivisione per tracciare le linee future di un territorio che custodisce una bellezza inestimabile e un patrimonio naturale unico. Questo anniversario è stato un momento di orgoglio e speranza, un’occasione per celebrare i risultati raggiunti e per ribadire l’impegno verso il futuro – le parole del Commissario Tiziana Pepe Esposito – in questi 25 anni sono stati raggiunti traguardi importanti, ma il percorso da compiere è ancora lungo e ricco di sfide. Il nostro più grande successo è l’equilibrio tra territorio e ambiente, un legame profondo che il Parco ha saputo valorizzare, coinvolgendo non solo la comunità locale ma anche un pubblico più ampio. Che questi 25 anni siano l’inizio di un futuro sempre più orientato alla salvaguardia della natura, in cui l’uomo trovi il suo posto come parte integrante di un ecosistema in armonia. Continuiamo a lavorare insieme, con spirito di collaborazione e visione condivisa, per rendere questo territorio sempre più vivo e apprezzato da tutti”. Tante le autorità istituzionali presenti, tra cui il Commissario del Parco Naturale dei Monti Simbruini Alberto Foppoli. “E’ stato un piacere condividere questo momento per i 25 anni del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano –ha sottolineato il Commissario Foppoli (nella foto da sinistra con Tiziana Pepe ed il Direttore Regionale del Turismo Paolo Giuntarelli)- l’Ente dei Monti Simbruini ha raggiunto quest’anno i 41 anni di vita Le aree protette sono simboli di bellezza naturale e biodiversità, e rappresentano vere e proprie oasi di conservazione ambientale, in esse è possibile imparare e apprezzare la ricchezza e la fragilità dell’ambiente che ci circonda. Il Parco dei Monti Simbruini come il Parco di Bracciano-Martignano e tutte le aree protette nazionali e regionali, attraverso politiche di conservazione e sviluppo sostenibile, diventano dei veri baluardi contro la perdita di biodiversità e il degrado ambientale, un compito fondamentale per la tutela e la sopravvivenza dell’ambiente”.