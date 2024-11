In Ciociaria cartello di iniziative per il 30nnale dell’EcoMuseo di Argil

I Comuni di Pofi, Arnara e Ceprano coinvolti in un fine settimana di archeolgia ed arte

In occasione del 30° anniversario della scoperta di Argil e del 20° dell’ideazione dell’Ecomuseo, il 22 novembre si inaugurerà la Mostra-itinerario “Le origini” presso il Museo Preistorico Pietro Fedele di Pofi, che aprirà una settimana densa di appuntamenti non solo a Pofi, ma anche ad Arnara e Ceprano. L’evento è stato organizzato dall’Ecomuseo Argil con il patrocinio di tanti enti locali e regionali e grazie alla collaborazione di sponsor, partner, cittadini ed associazioni. La mostra di Pofi sarà un’occasione per conoscere da vicino l’Ecomuseo e il lavoro di ricerca sulle origini del nostro patrimonio culturale, costituito dal paesaggio che ci circonda e da ogni singolo individuo delle comunità. La giornata inaugurale di venerdì si aprirà con la presentazione di questa mostra a cura dell’archeologo e Presidente Onorario Italo Biddittu e proseguirà con l’esposizione di progetti dell’Ecomuseo. A seguire ci sarà un’anticipazione degli eventi della settimana, inclusi nel percorso “Arti del ˋ900” con la mostra di disegni su carta dell’artista Giulia Mangoni “Anche i fossili compiono gli anni” presso il Museo Preistorico di Pofi e ad Arnara il progetto di rigenerazione culturale dell’architetto Claudius Pratsch e di Miriam Fiordeponti dove “Il Granaio dell’Arte” ospiterà le opere del pittore arnarese futurista Arturo Ciacelli fino a domenica 24. In conclusione, venerdì 29 prima edizione di “Le Stelle della Cultura” a Ceprano, dove si celebrerà il centenario dell’attrice Irasema Dilian con una mostra nella torre medioevale curata dall’Associazione Nebulosa Film, organizzatrice del concorso cinematografico Ceprano Film Festival. Altre iniziative sono comunque previste al Museo Preistorico di Pofi sabato 23 e domenica 24 per celebrare i 50 anni della scoperta di Lucy, la più antica antenata dell’umanità tornata alla luce in Etiopia con il suo scheletro il 24 novembre del 1974.