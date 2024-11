MILANO, DE CORATO (FDI): «INTERROGAZIONE PARLAMENTARE SU FANTOMATICO “OSSERVATORIO” CHE HA AFFISSO IN CITTA’ VOLANTINI CONTRO FF.OO. SILENZIO CSX E SINDACATI»!

«Da alcuni giorni, in città, numerosi muri, pali della luce, pensiline e bacheche, sono stati tappezzati da volantini come quello che allego contro le Forze Armate soprattutto nei luoghi della formazione e a favore degli abusivi. Tutto questo materiale è stato affisso da un fantomatico “Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università”. A tal proposito presenterò in aula alla Camera un’interrogazione parlamentare. Naturalmente, da parte dell’Amministrazione di Centrosinistra che governa Palazzo Marino e di alcuni sindacati loro amici non è arrivata nessuna condanna ma il solito silenzio tombale».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.