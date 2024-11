ARGOS Associazione Forze di Polizia – Senato della Repubblica – percorso verso la legge nazionale “la giornata della memoria per i caduti delle Forze di Polizia”

di Fausto Zilli

Nella splendida cornice “sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro” presso il Senato della Repubblica, questo pomeriggio alle ore 15,30 vi sarà il convegno sulla giornata nazionale per i caduti delle Forze di Polizia, promossa dall’Associazione ARGOS Forze di Polizia, dalla Presidenza Nazionale quale presidente Guerrisi e Vicepresidente Zilli, con i firmatari del disegno di legge, i Senatori Mennuni e De Priamo.

Saranno presenti autorità civili e militari,l’Assessore alla Regione Lazio On.le Fabrizio GHERA, il dirigente dell’Ispettorato di Pubblica Sicurezza Palazzo Chigi dott. Giovanni BUSACCA, il Presidente del Municipio Roma VI Le Torri dott. Nicola FRANCO,l’Avv. Vittorio PALAMEGHI dell’Osservatorio Sicurezza e Legalità dell’Associazione ARGOS Forze di POLIZIA, del Prof. Andrea FELLEGARA Presidente Associazione Pontieri del Dialogo, sarà presente anche l’attore e socio dell’Associazione ARGOS Forze di POLIZIA Angelo Maria SFERRAZZA, autore del cortometraggio di successo “IL GIOVANE GIUDICE Rosario LIVATINO” e della recente pubblicazione e uscita del libro “HO INCONTRATO ROSARIO LIVATINO il mio viaggio cercando il giudice ragazzino”.

Tra gli altri il Dott.Francesco Padovano il Dott. Gilberto Ravenna presidente e vice presidente della Nazionale ARGOS Soccer Team Forze di Polizia,il Prof. Alberto RAGGI Dirigente Superiore della G.N.A, il presidente Salvatore Sfrecola Presidente dell’Associazione Italiana Giuristi d’Amministrazione e già Vice Procuratore Generale e Presidente di Sezione della Corte dei Conti, docente di Diritto Amministrativo Europeo e Contabilità di Stato, del Dott. Fabrizio LOCURCIO Direttore Giornale ATLASORBIS, in una giornata molto importante, per ricordare tutti gli uomini e le donne in divisa che hanno perso la propria vita nell’adempimento del dovere, per la democrazia e la nostra libertà.