40 anni di emozioni: la Maratona di Firenze celebra un anniversario speciale

Appuntamento il 24 novembre per la Firenze Marathon, evento imperdibile per appassionati e semplici curiosi

Giunta alla sua quarantesima edizione, la Firenze Marathon richiama atleti e appassionati da tutto il mondo, confermandosi come un appuntamento di spicco nel panorama fiorentino e collocandosi al secondo posto in Italia, dopo la Maratona di Roma, per numero di partecipanti. Grazie all’aiuto di volontari e all’organizzazione di diversi eventi collaterali, la manifestazione è fruibile da tutti, anche bambini e ragazzi. Per non perdersi nulla dell’atmosfera che unisce le magie delle attrazioni cittadine all’evento sportivo l’Hotel Botticelli è l’indirizzo ideale per il soggiorno, con il suo mix di eleganza e comfort.

È dal 1984 che Firenze, ogni fine novembre, accoglie maratoneti e semplici curiosi o appassionati per uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, la Firenze Marathon. Si tratta della seconda maratona più partecipata d’Italia dopo quella di Roma, ed una delle più importanti al mondo grazie ai 42km cittadini che si snodano dai ponti antichi ai vicoli medievali, dalle piazze più note fino ai parchi, toccando i luoghi simbolo della città. Alla 1ª edizione della Firenze Marathon parteciparono 850 atleti, ma. nel corso degli anni l’evento è cresciuto in maniera significativa: nel 2010, la competizione ha superato i 10.000 partecipanti, con atleti provenienti da ben 57 paesi, e di anno in anno il numero aumenta. In questa edizione targata 2024 si festeggia un compleanno importante, quelle delle 40 candeline. E anche quest’anno si riconferma come un evento al quale sono pronti a partecipare atleti da tutto il mondo, si stima che la metà dei partecipanti arrivi dall’estero e tanti sono quindi i runner stranieri, evidenziando come cresca in maniera esponenziale anche il respiro internazionale dell’evento. Inoltre, sempre in occasione del 40° anniversario della Firenze Marathon, il comitato organizzatore ha deciso di arricchire l’evento con una nuova iniziativa: domenica 24 novembre, in parallelo alla maratona di 42 km, si terrà la 1ª edizione della 10K Firenze Marathon, una gara competitiva di 10 km, omologata dalla Fidal. La partenza è fissata alle 8:30 in Via de’ Tornabuoni e sicuramente risulta essere una buona opportunità per mettersi alla prova su una distanza più breve.

Ma la giornata non è dedicata solo ai professionisti della corsa. Sabato 23 le famiglie potranno partecipare alle San Benedetto Ginky Family Run, una corsa di 3 km dedicata a bambini, ragazzi e familiari all’interno della quale si inserisce anche la Marathon School Cup, che unisce la classifica della Ginky Family Run con quella della Mini GuardaFirenze per premiare le scuole più numerose. Nella stessa giornata di sabato è in programma anche la Fanfani Charity Run Staffetta 3×7, anche questa a carattere non competitivo ma che aggiunge anche l’attenzione per il sociale attraverso il programma charity della Estra Firenze Marathon. Si tratta di percorrere sette chilometri per ciascuno dei tre atleti della squadra che dovranno correre in nome di un’associazione no profit per raccogliere fondi. Fiore all’occhiello della manifestazione è il contributo degli oltre 3000 volontari disponibili ad effettuare tutti i servizi collaterali necessari, a dimostrazione che tutti vogliono fare la loro parte e sono pronti a tenere alto il senso civico. La Firenze Marathon, con la sua distanza ufficiale di 42 km e 195 m, offre un percorso particolarmente suggestivo: si parte da Piazza del Duomo, con ritrovo per le ore 8.00 e partenza per le 8:30. Si prosegue lungo i viali cittadini passando per Piazzale Donatello e Piazza della Libertà, per raggiungere la Fortezza da Basso.

Allontanandosi dal centro storico il percorso prosegue lungo il Parco delle Cascine per poi risalire, attraverso il Ponte della Vittoria, ed entrare nella zona dell’Oltrarno. Si prosegue lungo il Lungarno Soderini per raggiungere uno dei luoghi simbolo più amati in tutto il mondo, ovvero Ponte Vecchio, che conduce i corridori sull’altra sponda dell’Arno. Si continua per il Lungarno degli Archibusieri fino ad attraversare il Ponte delle Grazie, ritrovarsi sul Lungarno Soderini e raggiungere Ponte di San Niccolò. Le ultime tappe sono verso il centro storico, raggiungendo i pressi di Piazza Santa Croce per andare in zona dello Stadio Artemio Franchi, quella sportiva di Campo di Marte e fare ritorno al centro storico per terminare in Piazza del Duomo. Per vivere nel migliore dei modi tutta la magia di Firenze e godersi l’importante evento sportivo bisogna valutare accuratamente l’indirizzo giusto per il soggiorno. Sicuramente l’Hotel Botticelli è la scelta vincente: con la sua sede in un delizioso palazzo del 1500, è una piccola perla del rinascimento collocata proprio nel centro storico di Firenze. Si tratta di un elegante e ricercato hotel a quattro stelle che, grazie alla sua posizione strategica, consente di raggiungere in pochi minuti a piedi tutti i più importanti monumenti cittadini. Il fascino dell’antico palazzo rinascimentale è perfettamente miscelato al comfort di prim’ordine ed ad un servizio cortese e sempre attento ad ogni esigenza.